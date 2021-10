Malatya’nın tescilli dut pestili, ev hanımlarının geçim kaynağı oldu

Malatya’nın tescilli ürünlerinden olan ‘Haşhaşlı dut pestili’ birçok ev hanımının ev ekonomisine katkı sağlıyor. Kadın dayanışması ile yapılan haşhaşlı dut pestilleri, kış aylarının da vazgeçilmez damak tatlarından biri.

Malatya’nın Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenerek coğrafi işaret belgesi alan ‘Haşhaşlı dut pestili’ ev ekonomisine katkı sunuyor. Lezzeti ile kış aylarında sofraların vazgeçilmezlerinden olan dut pestili için şu sıralar hummalı bir çalışma yürütülüyor. Malatya’da yetişen dutlardan yapılan pekmezin bulamaç haline getirilip içerisine haşhaş atılarak yapılan pestil, kadınlar tarafından yaz ve sonbahar aylarında yapılıp kış aylarında ise damakları tatlandırıyor.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinin Tecde Mahallesinde kadınların bir araya gelerek yaptıkları pestili bir alan bir daha istiyor. Pestilin dut pekmezi aşamasından başlayarak son haline kadar hummalı çalışan kadınlar, yaptıkları ürünlerin güvenilir, sağlıklı ve doğal olduğunu belirtiyor.

“Tescilli marka demek güvenilir demek”

Her yıl arkadaşlarıyla bir araya gelerek pestil yapan Halime Polat, pestil yapmanın çok zahmetli olduğunu ve dutun pestil aşamasına gelene kadar birçok yoldan geçtiğini söyledi. Yapım aşaması ile ilgili bilgiler veren Polat, “Önce dutumuzu kaynatıyoruz, sonra şire aşaması var. Ondan sonra bulamaç aşamamız var. Bulamacı özel astar bezlerimiz var. Hep birlikte sereriz. Ondan sonra kuruturuz. Çekme aşaması, çekmeden sonra en son katlama. Elimizin emeği birlikte yaptığımız bir olay. Katkısız madde doğal ve güvenilir. Her yerden her şey yenilmiyor. Ama bu kendi elimizden olduğu için gönül rahatlığıyla yiyebiliyoruz da satabiliyoruz da. Pekmezlerimizi kendimiz yapıyoruz. Yapmasak bile yaptığımız yerden alıyoruz. Güvenilir olduğu için satışlarımızda artış oluyor. Tescilli marka güvenilir marka. Kim olsa alır. Tecde pestilleri yıllardır satılan bir ürün tescillenince de muhakkak ki daha güzel oldu. Müşteri memnuniyetimiz yüksek. Ürünlerimiz güzel, temiz çalışıyoruz. Fiyatlarımız da çok uygun. Onun için bu kadar alıcısı var” şeklinde konuştu.

’’Ürünlerimizi doğal, katkısız, şekersiz ve sağlıklı”

Kadın dayanışmasıyla yıllardır sipariş üzerine pestil yaptıklarını ifade eden Hatice Koç ise “Müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli biz 10-15 senedir pestil yapıyoruz. Mayıs ayında kuru dutla başlıyoruz. Ekim-Kasım’a kadar da devam ediyoruz. Satılır diye yapmıyoruz. Müşteri isterse sipariş üzerine yapıyoruz. Alan yiyen gayet memnun. Yaş duta şeker ilave etmiyoruz. Tecde denilince akla pestil gelir. Biz kadın dayanışmasıyla yıllardır bu işi yapıyoruz. Yaş dut zamanı dutu salla, getir ez, kaynat, tekrar şire yap, bulamaç kaynat, tekrardan ser çek. Baya bir emek. Ürünümüz, doğal, lezzetli, katkısız, şifa kaynağı çok güzel yiyen herkese tavsiye ediyoruz. Ben bir kilo bir eve veriyorsam arkası geliyor. Bulamaç çocuklara da faydalı. Pekmezi çocuklarımıza yediremiyoruz ama pestili seve seve yiyorlar” diye konuştu.