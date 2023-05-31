Malatya’da depremin vurduğu kültür varlıkları için çalışmalar sürüyor

Malatya’da 6 Şubat depremlerinden etkilenen kültür varlıkların ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden olurken, onlarca kültür varlığı ise yıkıldı ya da hasar aldı.

Malatya’nın sembol yapılarından Teze (Yeni) Cami ile Yeşilyurt ilçesi Lezzet Caddesi’ndeki tarihi Yeşilyurt konakları ve müzelerde depremlerde nasibini aldı. 13’ü tescilli yaklaşık 100 konağın bulunduğu bir çok film ile dizi çekimlerinin de yapıldığı Yeşilyurt’taki konaklar ve depremlerde etkilenen diğer kültür varlıkların ayağa kaldırılması için ise başlatılan çalışmalar sürüyor.

"Öncelik sırasına göre çalışmaları sürdürüyoruz”

Depremden etkilenen kültür varlıklarının tespiti için görevlendirilen Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Harput İç Kale Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, Malatya’da çalışmaların sürdüğünü belirterek,” Ekip olarak bölgedeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Yeşilyurt ile Gündüzbey’deki sivil konutların daha önce sokak sağlıklaştırmaları yapılmış bazıları da restore edilmişti ancak depremlerde büyük hasar aldılar. Bununla ilgili olarak ilk başta paydaşlarımızla durum tespiti yaptık yolların kapalı olanların açma durumuna gittik. İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde işlemler sürdürülüyor . Tabi burada koca bir şehirde yıkım söz konusu dolayısıyla öncelik sırasına göre valiliğin hazırladığı proje çerçevesinde çalışıyoruz. “dedi

“Kültür varlıkları tamamen yıkılsa bile aynısının yapılması lazım”

Depremlerde etkilen tescilli yapılara yönelik gerçekleştirilen çalışmalardaki işleyişler hakkında da bilgiler aktaran Aytaç, "Tescilli kültür varlıklarıyla da ilgili olarakda acil olanların yine ilgili kurumlarla işbirliği yaparak resmi izinlerini alınarak yıkılmalarına karar verilmişti acil olmayanların ise sırasını beklememesi lazım. Özellikle bunların belgelenmesi mümkünse planların ve projelerin yapılması lazım. Acil ise ön belgeleri yapılarak kaldırılıyor, değilse normal prosedür işliyor. Ancak şunu hatırlatmak gerekiyor bu tür kültür varlıkları tamamen yıkılması bile kanunlar gereği rekonstitüyesinin yapılması lazım. Ankara -Hamamönü ile Beypazarı ilçesinde olduğu gibi yapı tamamen yıkılsa mevcut bilgi ve belgelere göre aynısının yapılması lazım bu çok önemli çünkü deprem geçirmiş bölgelerde şehrin kültür varlığını hafızasını ortadan kaldırırsak orası yeni bir yerleşim alanı olacak ve geçmişle bağı koparılmış olacaktır. Kanunlarımız buna izin vermiyor dolayısıyla onlara uymamız gerektiği bilincinin de oluşması lazım. Koca büyük bir felaketin üzerinde üç aylık bir süre geçti, dolayısıyla bu sürede her şeyin bir anda toparlanması mümkün değil ama ilgili birimler görevlerini işbirliği içerisinde yapıyor aşama aşama da bunlar gerçekleşecektir" diye konuştu