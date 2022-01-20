Mahmut Celayir’in ‘Peykerun’ başlıklı sergisi açıldı. 16 Nisan 2022 tarihine kadar açık kalacak sergi, Celayir’in 1970’lerden günümüze uzanan doğa manzarası üstüne temellenmiş eser üretiminin önemli bir kesitini sunuyor.

Mahmut Celayir’in ‘Peykerun’ başlıklı sergisi İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde açıldı. Dün açılan sergi, 16 Nisan 2022 tarihine kadar açık kalacak. Sergi, Celayir’in 1970’lerden günümüze uzanan doğa manzarası üstüne temellenmiş eser üretiminin önemli bir kesitini sunuyor. Ayrıca sergide, yerel malzemeden yola çıkarak çağdaş bir dil oluşturmanın panoraması da vurgulanıyor.

30 yılı aşkın sanat hayatında, doğduğu ve yaşadığı Anadolu doğasını yorumlayan Mahmut Celayir, yeni sergisini şu sözlerle anlattı: “Yaz aylarının bol ışıklı aydınlık günlerini hep içinde büyüdüğüm Bingöl’ün bir dağ köyünde geçiririm. Burada, doğa içinde yolculuklar, gezintiler yaparım. Bu yolculuklar bir şeyleri aramanın başlangıcıdır ve her şey bununla başlar. Peykerun, bu yolculuklarda çoğunlukla kendimi içinde bulduğum yükseklerde, çocukluk anılarımla yüklü, terkedilmiş bir yayla alanıdır. Kelime olarak Zazaca taşların ötesindeki yer anlamını taşır. Buranın çok çeşitli bitki örtüsünden gelen renk ve form zenginliği bana hep büyülü kozmik bir hareketliliği hissettirdi ve arındırdı. Varoluşumuzun görsel ve düşünsel ipuçlarını bir anlamda verdi. Burada beni besleyen; organik, coşkulu ve yaşamsal bir dokuyu hep yeniden keşfetmiş gibi oldum. Sergi zamanla benim için sanatsal sorgulamalarla yüklü; simgesel, mitik ve düşsel bir varoluş alanına dönüştü".

Sergi kapsamında Peykerun başlıklı Türkçe - İngilizce bir de kitap hazırlandı. Sergideki eserlerin yer aldığı kitap için Beral Madra, “Antropolojik Manzaralar" başlıklı yazı kaleme aldı.