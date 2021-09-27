Mahalledeki kadınlar bando kurdu herkesi coşturuyor

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, mahalledeki kadınlar bir araya gelip gönüllü bando kurdu.

Barış Mahallesi Muhtarı Sevilay Karaca, seçimlerde kazanması durumunda mahalleye bando kuracağı sözünü verdi. Seçimi kazanan muhtar, mahalledeki kadınları bir araya getirip gönüllü bir bando kurdu. Gönüllü hocalardan ders alan kadınların kurduğu gönüllü bando ekibi şimdilik 16 kişi ve trampetlerle çalıyor. Uludağ Üniversitesindeki hocaların verdiği eğitimlerle nefesli çalgılarla bandolarını daha da geliştirecekler, Bursa’da düzenlenen resmi bayramlarda gönüllü olarak sokaklara çıkan kadınlar vatandaşların coşkusuna coşku katıyor. Kadınların trampetlerini Nilüfer Belediyesi sponsor olurken, ayrıca kültür merkezinde ücretsiz çalışma imkanı sağlıyor.

Bandonun seçim vaadi olduğunu ifade eden muhtar Sevilay Karaca, "2019 seçimlerinde muhtar oldum. Resmi bayramlarımızın yeniden coşkuyla kutlanabilmesi için bir kadın bandosu kurma fikri doğdu. Hemen gönüllü kadınlardan oluşan bandomuzu kurduk. Mahallemizdeki gönüllü hocalardan aldığımız eğitimlerle çalmaya başladık. Resmi bayramlarda ilk gösterimizi 2019 yılında yaptık. Çok sayıda tebrik telefonları aldık. Buradaki arkadaşlar tamamen gönüllülerden oluşuyor. Nilüfer Belediyesi bize trampetleri aldı. Barışspor Salonunda çalışmamıza izin veriyorlar. Şu ân ekibimiz 16 kişiden oluşuyor, bunu daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Barış Mahallesi sakini kadınlar, "Mahallemizde gönüllü bir bando kurulduğunu duyduk, biz de katıldık. Daha önce hiç bandoda görev almadık. Aldığımız eğitimler sayesinde bandoda çalmayı öğrendik. Şimdi resmi törenlerde gönüllü görev alıyoruz" şeklinde konuştu.