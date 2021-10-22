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Madame Tussauds Balmumu Müzesi’nde ilk Arap oyuncu heykeli

Londra’daki Madame Tussauds Müzesi’ne balmumu heykeli yerleştirilen Muhammed Salah, Madame Tussauds’ta heykeli yer alan ilk Arap oyuncu olarak tarihe geçti.

Kültür Sanat 22.10.2021, 11:48
Madame Tussauds Balmumu Müzesi’nde ilk Arap oyuncu heykeli

Londra’daki Madame Tussauds Müzesi’ne balmumu heykeli yerleştirilen Muhammed Salah, Madame Tussauds’ta heykeli yer alan ilk Arap oyuncu olarak tarihe geçti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Madame Tussauds Müzesi’ne Mısırlı futbolcu Muhammed Salah’ın balmumu heykeli yerleştirildi.

Mısır Kralı olarak adlandırılan ünlü futbolcu Muhammed Salah, Londra Madame Tussauds Müzesini ziyaret etti. Balmumu heykeliyle karşılaşan Salah heykelle benzerliği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Balmumu heykeliyle kameralara poz veren Salah, karın kaslarının heykelde de var olduğundan emin olmak isteyip kontrol etmesiyle izleyenleri güldürdü.

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