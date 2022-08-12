Macaristan’da "Sziget Festivali" başladı

Macaristan’da Sziget Festivali, Covid-19 salgını nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından yeniden başladı.

Avrupa’nın en büyük müzik ve kültür festivallerinden biri olan Sziget Festivali geçtiğimiz çarşamba günü başladı. Her yıl ağustos ayında Tuna Nehri üzerindeki Obuda adasında düzenlenen festivalin bu yıl 28’incisi düzenlendi. Festivalde sahne alan sanatçılardan Dua Lipa ve Justine Bieber öne çıkarken, dans, tiyatro, akrobasi ve diğer gösteri sanatlarından oluşan binden fazla performans sergilenecek.

Festivalin organizatörü Tamas Kadar, salı günü 103 ülke ve bölgeden konuklar da dahil olmak üzere binlerce kişinin festivale geldiğini söyleyerek, "Covid-19 salgını nedeniyle verilen iki yıllık ara, durumu bizim için kolaylaştırmadı. Birçok insan mesleği bıraktı ve profesyonel kadroyu bir araya getirmek oldukça zor" ifadelerini kullandı.

Sziget Festivali, 2011’de The Independent tarafından Avrupa’nın en iyi 5 festivalinden biri ve Avrupa Festival Ödülleri’nde de en iyi 10 festivalden biri seçilmişti. Festival, 15 Ağustos’a kadar devam edecek.