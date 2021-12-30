banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
TURKOVAC aşısı randevuları açıldı!
TURKOVAC aşısı randevuları açıldı!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmenlere müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmenlere müjde

'Louis Wain'in Renkli Dünyası' izleyici ile buluşuyor

Oscar adayı Benedict Cumberbatch'ın başrolünde oynadığı "Louis Wain'in Renkli Dünyası", çağının en yetenekli ressamları arasında gösterilen Louis Wain'in hayatını beyaz perdeye taşıyacak.

Kültür Sanat 30.12.2021, 10:49
'Louis Wain'in Renkli Dünyası' izleyici ile buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında yılın son haftasında 6 film vizyona girecek.

Will Sharpe'nin yönetmenliğini yaptığı; Benedict Cumberbatch, Claire Foy, Andrea Riseborough, Jamie Demetriou ve Sophia Di Martino'nun rol aldığı "Louis Wain'in Renkli Dünyası" izleyici ile buluşacak.

Başroldeki Oscar adayı Benedict Cumberbatch, çağının en yetenekli ressamları arasında gösterilen Louis Wain rolünde bir oyunculuk performansıyla ikonik rollerine bir yenisini ekleyecek.

Ressamın çalkantılarla dolu hayatının gerçek hikayesinde Benedict Cumberbatch'e, Altın Küre ve Emmy ödüllerinin sahibi Claire Foy eşlik ediyor.

"Son Görev"

Richard Dreyfuss, Mira Sorvino, Pruitt Taylor Vince, D.W. Moffett ve Cress Williams'ın rol aldığı "Son Görev" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Adam Lipsius'un yönetmenliğini üstlendiği yapımın konusu özetle şöyle:

"Eski bir mafya babası olan Ben Myers, kanserle mücadele etmekte, bir yandan kendi hastalığı ile uğraşırken diğer yandan da demans hastası olan karısına bakmaya çalışmaktadır. Bir gün evlerinin soyguncuların hedefi olmasıyla hayatı bambaşka bir hal alır. Hayatını alt üst eden hırsızlardan intikamını almak için etraflıca bir plan yapan Ben, bu süreçte kendi karanlık geçmişi ile yüzleşmek mecburiyetinde kalır."

"Seans"

Suki Waterhouse, Madisen Beaty, Inanna Sarkis, Ella-Rae Smith ve Stephanie Sy'ın rol aldığı "Seans", Simon Barrett yönetmenliğinde sinema perdesine taşınacak.

ABD yapımı korku türündeki film, bir grup öğrencinin, yatılı okula yeni gelen genç kız ile eğlenmek için yaptıkları ruh çağırma seansı sırasında yaşananları anlatıyor.

"Hatıra Kutusu"

Joana Hadjithomas ile Khalil Joreige'in yönettiği ve Hassan Akil, Manal Issa, Rim Turki ile Paloma Vauthier'in oynadığı "Hatıra Kutusu", Başka Sinema dağıtımıyla vizyona çıkarılacak.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Bekar bir anne olan Maia, eşi görülmemiş bir Noel hediyesi aldığından geçmişe yolculuk yapar. Hediye olarak gelen şey, içinde defterler, fotoğraflar ve kasetlerin olduğu bir kutudur. Bunlar Maia'nın Beyrut'ta ailesiyle birlikte savaştan kaçmadan önce yakın arkadaşına gönderdikleridir. Kutudakileri inceleyen Maia'nın genç kızı Alex, annesinin geçmişindeki sırlarını gün yüzüne çıkarır."

"Sword Art Online The Movie - Progressive"

Anime dizisi "Sword Art Online"ın sinema uyarlamalarından biri olan animasyon film "Sword Art Online The Movie - Progressive", 2022'de piyasaya sürülen ve oyunda ölenlerin gerçekte de öldüğü bir çevrim içi oyunda sıkışıp kalanların hikayesini anlatmaya devam edecek.

"Kaptan Sabertooth ve Minik Korsanlar Kayıp Elmas Peşinde"

Marit Moum Aune ve Rasmus A. Sivertsen'ın yönettiği haftanın bir diğer animasyonu "Kaptan Sabertooth ve Minik Korsanlar Kayıp Elmas Peşinde", yeni bir macera ile minik hayranlarının karşısına çıkacak.

Filmin konusu şöyle:

"Efsaneye göre; sihirli elmas, her dolunayda sahibinin tüm dileklerini yerine getirir. Kaptan Sabertooth'un tek dileği, gemisini altın ve mücevherlerle doldurmaktır. Minik Korsan Pinky'nin kayıp kardeşi Marco, elması alıp kaçmıştır. Sabertooth ve adamlarının da elmasın peşine düşmesiyle ormanda büyük bir kovalamaca başlar."

#kültür
Yorumlar (0)
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. Tottenham 17 30
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8