LOUD’dan çevreye duyarlı kumaşlarla çevre dostu proje

"Loud is more good" sloganıyla kadın modasında keskin ve öz güvenli tasarımlarıyla tanınan LOUD, 2021 yılında yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atacağını duyurdu.

Çevre dostu malzemeleri ve vegan deri seçimleriyle 70’ler, 80’ler, 90’lar modası ile trend çizgileri harmanlayan ‘LOUD’ markası Markanın kurucusu Donya Mirzadeh, 2021 sosyal sorumluluk projesi ile yeni koleksiyondaki üretiminde kullandığı fazla ve arttan kumaşları ve materyalleri genç tasarım öğrencileri ve sanatçılarına bağışlayacaklarını açıkladı. Mirzadeh, "Bu proje ile hem genç tasarımcılara yardım edeceğiz hem de bir dönüşüm ile çevreye katkımız olacak" dedi.

Markanın kurucusu Donya Mirzadeh, “70’lerin stilinden ilham alarak oluşturduğumuz yeni koleksiyonumuzda kumaşlarımızı seçerken ‘çevre dostu’ malzemeler kullandık. Özellikle deri parçalarda vegan seçimi yaptık. Yeni koleksiyonumuzun ismi ‘Back to Party’. Biz bu koleksiyonu 70’ler modasında ilham alarak tasarladık ve onların elementlerinden kullandık. Yeni koleksiyonda, sade, günlük tercih edilen kumaşları, gece kumaşlarıyla karıştırarak, hem günlük giyim hem de gece şıklığı oluşturan muhteşem ürünleri hazırlanma sürecindeyiz. İlerleyen yıllarda hedefimiz dünya çapında popüler bir marka olmak” diye konuştu.

Mirzadeh, "Her üründe markanın kendine özel bir star parça kullanması ve kombin olmuş bir şekilde satılması bizim tarzımız. Tüm koleksiyonlarımızın ortak özelliği, günlük tarzda ve aynı zamanda gece şıklığında her bedene yakışır ürünlere yer vermesidir. Amacımız dünya çapında başarılı bir ’High End’ marka olmak ve hikayemizle tüm güçlü ve kadınları etkilemek" dedi.