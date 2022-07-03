Londra’daki Türk Festivali renkli görüntülere sahne oldu

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen geleneksel Batı Londra Türk Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

İngiltere’nin en büyük Türk kültür festivallerinden biri olan Batı Londra Türk Festivali’nin 5’incisi başkent Londra’da bulunan Feltham bölgesinde düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan festivale, yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Festival, çerçevesinde Türk kültürüne ait birçok etkinlik düzenlenirken, Türk mutfağından yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.