banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ücretsiz izin kıdemden sayılır mı?
Ücretsiz izin kıdemden sayılır mı?
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Cyle Larin veda etti
Cyle Larin veda etti

Londra’daki Türk Festivali renkli görüntülere sahne oldu

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen geleneksel Batı Londra Türk Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Kültür Sanat 03.07.2022, 20:12
Londra’daki Türk Festivali renkli görüntülere sahne oldu

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen geleneksel Batı Londra Türk Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

İngiltere’nin en büyük Türk kültür festivallerinden biri olan Batı Londra Türk Festivali’nin 5’incisi başkent Londra’da bulunan Feltham bölgesinde düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan festivale, yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Festival, çerçevesinde Türk kültürüne ait birçok etkinlik düzenlenirken, Türk mutfağından yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yorumlar (0)
25°
açık