Loft Art Symbio sergisi sanatseverlerle buluşacak

Akfen Holding’in sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdiği sanat alanı Loft Art, ikinci sergisi Symbio ile İstanbul Beşiktaş Nisbetiye On’daki mekânında sanatseverleri ağırlayacak. 23 Şubat’ta kapılarını açacak ve 22 Nisan’a kadar gezilebilecek Loft Art Symbio sergisinde 15 bağımsız sanatçının tuval, heykel, enstalasyon ve video enstalasyon eserlerine yer verilecek.

Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen Holding’in sanat alanında bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiği Loft Art, çok konuşulan Humano sergisinin ardından, ikinci sergisi Symbio’yu sanatseverler ile buluşturuyor. Loft Art’taki Symbio sergisi ile yaşamda farklı iki canlı organizmanın, biyolojide, birbirine muhtaç yaşama zorunluluğu, psikolojide ise birbirine ters tutum ve davranışlarla birbirini tamamlayan ilişki biçimi olan simbiyotik ilişki kavramı eserlere yansıtılıyor.

Eserlerde hızla gelişen dijital çağda insan ve makinenin ortak yaşamını irdeleyen yeni bir kavram ortaya koyulurken, iki bileşenin birbirini nasıl beslediği, yeni bir dünya yaratılması yönündeki etkisi, insanın gelecek zamandaki varoluşunu sorgulayarak bu sorgudaki duygu geçişlerine yer veriliyor. 23 Şubat’ta kapılarını açacak Loft Art Symbio sergisi, İstanbul Nisbetiye On’daki mekânında 22 Nisan’a kadar gezilebilecek.

15 bağımsız sanatçının eserleri yer alacak

Türkiye’de ilk sayılabilecek bir proje olarak genç sanatçıları desteklerken, sanatın tüm disiplinlerinde eser üreten bağımsız sanatçılara alan sağlamayı amaçlayan Loft Art, bu sanatçılardan temsiliyet almadan onları görünür kılmayı hedefliyor.

Symbio sergisinde Ahmet Rüstem Ekici, Ali Topaloğlu, Arda Büyük, Ayşegül Altunok, Burak Çizer, Burcu Filiz, Engin Arer x Berkay Buğdan, Hamza Kırbaş, Levent Oyluçtarhan, Oğulcan Arslan, Özgür Ballı, Özkan Arslan, Reach Geblo, Sibel Niksarlı ve Şafak Yükseler olmak üzere 15 bağımsız sanatçının eserleri yer alacak.

Sanat alanında satışı gerçekleştirilen eserler, holdingin kadın, genç ve çocukları merkezine alarak ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çalışmalarına da kaynak olacak. TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Akın’ın sorumluluğunda olacak Loft Art alanının Sanat Direktörlüğü’nü de Ayşe Jaber üstleniyor.

2020 yılında yapımını tamamladığı modern köyü projesi Bodrum Loft projesinde çokça ses getiren Bodrum Loft’da Sanat ile Sculptville sergilerini gerçekleştiren Akfen Holding, İstanbul Levent’teki Nisbetiye On adresinde Loft Art isimli sanat alanı açmış ve ilk sergisi Humano (İnsan ve Keşif) sanatseverler tarafından ilgi görmüştü.