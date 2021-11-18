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Loft Art, Humano sergisi ile kapılarını açıyor

Akfen Holding’in sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirmiş olduğu sanat alanı Loft Art, kapılarını açıyor. 23 Kasım’da ön gösterimi yapılacak Humano sergisi ile açılacak sanat alanının bu ve gelecek gösterimlerinde genç sanatçıların eserlerine yer verilecek.

Kültür Sanat 18.11.2021, 11:52
Loft Art, Humano sergisi ile kapılarını açıyor

Akfen Holding’in sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirmiş olduğu sanat alanı Loft Art, kapılarını açıyor. 23 Kasım’da ön gösterimi yapılacak Humano sergisi ile açılacak sanat alanının bu ve gelecek gösterimlerinde genç sanatçıların eserlerine yer verilecek.

45’nci kuruluş yılını kutlayan Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen Holding, sanat alanında bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiği önemli bir adımı hayata geçiriyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre daha önce farklı işbirlikleri ile 2020 yılında yapımını tamamladığı modern köyü projesi Bodrum Loft projesinde çokça ses getiren Bodrum Loft’da Sanat ile Sculptville sergilerini gerçekleştiren Akfen, İstanbul Levent’teki Nisbetiye On adresinde Loft Art isimli bir sanat alanı açıyor.

Loft Art’ın ilk sergisi olacak Humano (İnsan ve Keşif), 23 Kasım’daki ön gösterimde davetli topluluğu ile buluşacak. Sergi 2 Ocak 2022 tarihine kadar İstanbul Nisbetiye On’daki Loft Art alanında gezilebilecek.

Genç sanatçılara da fırsat alanı açacak

Loft Art, genç sanatçıları destekleyerek, sanatın tüm disiplinlerinde eser üreten bağımsız sanatçılara alan sağlamayı ve bu sanatçılardan temsiliyet almadan onları görünür kılmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Loft Art’ın ilk sergisinde Arif Akdenizli, Bahadır Hızol, Çağrı Gözkonan, Dilan Tanburoğlu, Doğukan Çiğdem, Duygu Aydoğan, Emre Evcimen, Furkan Depeli, Kübra İnanç, Nil Büyükbayraktar, Oğuz Yeşilay, Orhan Gazi Keskin ve Ozan Dursun olmak üzere 13 bağımsız sanatçının eserleri yer alacak.

Sanat alanında satışı gerçekleştirilen eserler, Akfen Holding’in kadın, genç ve çocukları merkezine alarak ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çalışmalarına da kaynak olacak. TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Akın’ın sorumluluğunda olacak Loft Art alanının Sanat Direktörlüğü’nü de Ayşe Jaber üstleniyor.

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