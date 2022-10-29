Liseli öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı için ‘sonsuzluk’ koreografisi

Cumhuriyetin ilan edilişinin 99’uncu yılı kutlamaları için bir araya gelen Sultanbeylili lise öğrencileri, yaptıkları koreografi ile okul bahçelerinde 99 sayısı ve ‘sonsuzluk’ anlamına gelen yatık 8 sayısı oluşturdu. Ellerinde kırmızı beyaz balonlar bulunan öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için oluşturdukları ve adeta görsel şölene dönen koreografi havadan görüntülendi.

29 Ekim Cumhuriyetin Bayramının 99’uncu yıl dönümünü kutlamak isteyen Sultanbeyli Anadolu Lisesi öğrencileri renkli bir etkinliğe imza attı. Ellerinde kırmızı ve beyaz balonlar bulunduran öğrenciler, okul bahçelerinde koreografi düzenledi. Öğrenciler, okul bahçelerinde yaptıkları koreografide, Cumhuriyetin 99’uncu yılına atıfta bulunarak 99 sayısı ve ‘sonsuzluk’ anlamına gelen yatık 8 sayısı oluşturacak şekilde pozisyon aldı. Liseli öğrencilerin Cumhuriyet Bayramını kutlamak için oluşturdukları koreografi adeta görsel şölen oluşturdu. Öğrencilerin 99 sayısı ve yatık 8 sayısı oluşturdukları koreografi dron ile görüntülendi.