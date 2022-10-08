“Lezzet Treni” Pozantı’da

"Geçmişten Geleceğe Miras; Mutfak" teması ile bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında sabah saatlerinde Adana’dan hareket eden “Lezzet Treni” ile Pozantı’ya giden misafirler burada doğayla baş başa kahvaltı yapma imkanı buldu.

Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde bu yıl “Geçmişten Geleceğe Miras; Mutfak” teması ile altıncısı organize edilen “Uluslararası Adana Lezzet Festivali” programı çerçevesinde misafirler Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı Belemedik Tabiat Parkına getirildi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, aşçılar, ünlü oyuncular, yazarlar ve gazeteciler, “Lezzet Treni” ile geldikleri Belemedik’te Pozantı’ya has organik ürünlerden oluşan kahvaltı ile ağırlandı.

Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut ve Belediye Başkanı Mustafa Çay’ın misafirlerle tek tek ilgilendi.

Çay, Belemedik Tabiat Parkına ilk defa gelen misafirlere kahvaltıdaki tüm ürünlerin organik olduğunu belirterek, “Masa üzerinde görmüş olduğunuz tüm ürünler Pozantı’ya özgü ilçemizde yetişen ürünlerdir. Özellikle üzümleri kendi bağımdan kendi ellerimle kestim. Bin 400 rakımda yetişen çileklerin tadına bakarsanız hayran kalacağınıza adım gibi eminim. Çünkü bu mevsimde bu kadar güzel aromalı çileği hiçbir yerde bulamazsınız. Bunun yanında masadaki çeşit çeşit reçeller, belediyemize ait 5 kadın personelin çalıştığı Sebze ve Meyve Kurutma merkezinin organik ürünleridir. Belki ilk defa gelmiş olduğunuz Belemedik’e sizleri Kasım ayında sararmış yaprakların arasında fotoğraf çekmeye, sonbaharın başkenti Belemedik’te huzur bulmaya davet ediyorum” dedi.

Misafirler tarihi mekanları da gezdi.