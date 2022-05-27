Lezzet Şenlikleri 6’ncı gününde Eskipazar ve Eflani’de gerçekleşti

Karabük Lezzet Şenlikleri’nin altıncı gününde Eskipazar ve Eflani ilçelerinde yöresel ürünler sergilendi.

Eskipazar Çetiören Mesire Alanı ve Eflani Meslek Yüksekokulu’nda yöresel ürünler bir yandan yapılırken bir yandan ikram edildi.

Karabük Valiliği koordinesinde Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin altıncı gününde Karabük’ün Eskipazar ve Eflani ilçelerinde birbirinden çeşitli yöresel ürünler vatandaşların ikramına sunuldu.

Eskipazar Çetiören Mesire Alanı’nda protokol üyeleri ile standları ziyaret etmesinin ardından etkinlik ile ilgili konuşma yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, geleneksel yemek tariflerinin gün yüzüne çıkarılmazsa unutulabileceğini, bu sebeple tariflerinin kaydedilmesi gerektiğini belirtti.

Eskipazar’ın pazarlama olarak ‘Eskipazar Kahvaltısı’ konseptini kullanmalarını tavsiye eden Vali Gürel, “Bu kahvaltı konseptini bundan sonraki süreçte belki Eskipazar Kahvaltısı diye bir konsept belirleyip bu şekilde lanse etmekte fayda var. Çünkü her yemek, her lezzet bir hikaye ile varlık bulur. Eskipazar’ı bu şekilde lanse etmekte fayda var. Çok zengin bir kahvaltı kültürü var” şeklinde konuştu.

Eskipazar’ın ardından Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri Safranbolu ilçesinden Eflani’ye ulaşan tarihi Katır Yolu’nda doğa yürüyüşü yaptı. Yürüyüşün ardından Karabük Üniversitesi Eflani MYO’da yöresel yemekler tanıtıldı. Vali Gürel ve protokol üyelerinin standları ziyaretlerinin ardından yöresel ürünlerin yer aldığı yemeğe geçildi.

Yemek etkinliğinin ardından Vali Gürel konuşmasında çok güzel bir hafta geçirdiklerini belirterek, “Önce Safranbolu’da üç gün boyunca etkinliklerimizi yaptık. Sonra Ovacık ve akabinde Yenice’deydik. Sabah Eskipazar’daydık ve şimdi de Eflani’deyiz. Yarın Bulak Köyü’ndeki etkinlik ile bu güzel haftayı noktalayacağız” dedi.