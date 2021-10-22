Leyleklerin yuva yapması nedeniyle yenileme çalışmaları ertelenen 386 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen depremde minaresi hasar alan, ardından leyleklerin yuva yapmasından dolayı düzenleme çalışmaları ertelenen Sultan 4’üncü Murat Camiinin restorasyonu tamamlandı. Görevliler, leyleklerin yuvasını minareden alıp caminin çatısına yerleştirdi.

Merkeze bağlı Mollakendi beldesinde 1635 yılında 4’üncü Murat tarafından yaptırılan Sultan 4’üncü Murat Camiinin minaresi 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8’lik depremde hasar görerek üst kısmı ile şerefesi yıkıldı. Ardından baharla bölgeye gelen leyleklerin minarenin yıkık olan üst kısmına yuva yapmasından dolayı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarına ara verildi. Leyleklerin rahatsız olmaması için başlanılan çalışmalar hayvanların göç etmesiyle yeniden başladı. Ekiplerin yaklaşık 10 ay süren çalışmasının ardından restorasyon tamamlandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu camide namaz kılmasını istiyoruz"

Camiyi 4’üncü Murat’ın yaptırdığını belirten Mollakendi Merkez Mahalle muhtarı Bekir Demirel, "Bilindiği üzere 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da yaşanan depremde camimizin minaresi hasar gördü. Bunun üzerine Malatya Vakıflar Müdürlüğü yetkilileri gelerek cami minaresinin ağır hasarlı olduğunu ve tadilata alınacağını söylediler. Bir süre çalışmalar devam etti. Bu sürede leyleklerin göç zamanında leylekler, caminin minaresine yuva yaptılar ondan dolayı tadilata bir süre ara verildi. Leylekler gittikten sonra tadilat yeniden başladı ve yaklaşık 10 ay içerisinde camimizin minaresi eski haline getirildi. Bu tarihi camimizde inşallah bir gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan burada namaz kılar. TOKİ tarafından yapılan evlerin anahtar tesliminde buraya gelirse belde halkı olarak memnun kalırız. Burası evliyalar yeri olduğundan dolayı Cumhurbaşkanımızı burada görmek istiyoruz” dedi.

Restorasyon hakkında konuşan şantiye şefi Abdullah Samet Bayram ise "Sultan 4’üncü Murat’ın bize bıraktığı bu eseri aslına, projesine ve usulüne uygun bir şekilde restorasyonunu alnımızın akıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bundan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

Restorasyonu tamamlanan cami minaresindeki iskelelerin Vakıflar Müdürlüğü yetkilileri tarafından kaldırılacağı öğrenildi.

Öte yandan görevliler, minarede bulunan leylek yuvasını caminin çatısına taşıdı.