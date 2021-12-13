banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Büyükşehir çalışanına promosyon müjdesi
Büyükşehir çalışanına promosyon müjdesi
İngiltere’de son 10 yılın en yüksek enflasyonu
İngiltere’de son 10 yılın en yüksek enflasyonu
Genç yetenek 4 kulübün radarına girdi
Genç yetenek 4 kulübün radarına girdi
Elon Musk: İnsanlar ölmeli!
Elon Musk: İnsanlar ölmeli!

LEYLA DEMİR-EMRE KUNDA SKANDALI BÜYÜYOR!

Influencer Leyla Demir ile futbolcu Emre Kunda arasındaki savaş büyüyor. İki ünlü isim arasındaki olay, basından iş dünyasına, öğrenciden ev kadınına, toplumun her kesimini adeta taraftarı haline getirmiş durumda. Bir yanda binlerce kişi tarafından maruz kaldığı linçe boyun eğmeyerek ismini ve itibarını korumaya çalışan @demirdenleyla, diğer yanda danışmanlarının zoruyla bir bağış kampanyası düzenleyen ve aradığı desteği yeşil sahada bulan Kunda… Gelişmeler GAİN’de!

Kültür Sanat 13.12.2021, 12:00 13.12.2021, 12:03
LEYLA DEMİR-EMRE KUNDA SKANDALI BÜYÜYOR!

#Etkileyici’nin 3 ve 4’üncü bölümleri Pazar günü yayınlandı. Linç kültürüne ve şiddetin görünmeyen yüzüne dair nokta atışı detaylar, toplumun güvenini kazanmak için yapılan kimi zaman samimi, kimi zaman mecburi hamleler, iki genç insanın geçmişinden bugüne taşıdığı karanlık gerçekler ve çok daha fazlası ile #Etkileyici yine tartışma yarattı.

@demirdenleyla geçtiğimiz haftaki avukat görüşmesi sırasında yaptığı yayınla herkesin desteğini yeniden kazanmıştı. Ancak bu, temsilcisi olduğu ruj markası ile işbirliklerini sürdürmeye yetmedi ve markanın güvenin kazanıp birlikte planladıkları lansman partisinin iptalini engelleyebilmek için Leyla’nın yaratıcılığını kullanması gerekti. Hazırladığı video ile binlerce kadının katıldığı bir hareket başlatmayı başaran ünlü influencer, Emre Kunda cephesinin son andaki hamlesiyle yine şaşkına döndü. 

Emre Kunda ise iletişim danışmanlarının yönlendirmesiyle, Leyla’nın tarafını tutan kadınların güvenini tekrar kazanmak için bir bağış kampanyası başlattı. Gönülsüz bir şekilde katıldığı kampanyanın beklenen sonucu vermesinin yanı sıra Kunda, büyük maçta son anda attığı golle de taraftarın gözünde adeta efsaneleşmeyi başardı. Ancak babasıyla yaşadığı gergin dakikalar geçmişine ışık tutarken, biraz erken gelen “kutlama” partisinde yaşananlar da, ünlü futbolcunun tarafında hayatın o kadar da parlak olmayabileceğini gösterdi. 

Aslıhan Malbora ve Bertan Asllani’nin başarılı oyunculukları, her olayın bambaşka sonuçlar doğurduğu çok katmanlı senaryosu ve özgün görselliği ile #Etkileyici kısa sürede GAİN izleyicisinin favorileri arasına girmeyi başardı.

Her Pazar GAİN’de iki bölüm halinde yayınlanan dizinin yönetmenliğini Hande Türkel’in, yapımcılığını Murat Cemcir’in üstleniyor. Çarpıcı senaryosu ise Murat Kepez ve Zeynep Koçak imzasını taşıyor. 

Paylaşılamayan bir sosyal medya hikayesi 

Etkileyici, ismi popüler futbolcu Emre Kunda ile bir skandala karışan influencer Leyla’nın, toplum ve basın tarafından linçe uğramasını konu ediniyor. Emre Kunda’nın geri adım atmamasıyla büyüyen olaylarla haksızlığa uğrayan Leyla, yaşadığı linç karşısında korkup geri adım atmayarak kendi bildiği yolu savunuyor ve toplumun ona dayattığı kadın rollerini reddederek kendi tarzında mücadele etmeyi seçiyor. 

GAİN şimdi yıllık abonelik seçeneği ile ayda 13,90 TL (yıllık 166,8 TL) ödeyerek tüm içerikleri avantajlı fiyatla izleme imkanı sunuyor. Aylık olarak ise, kredi kartı ve banka kartı ile 21,90 TL’ye, uygulama içi ödeme ile 23,99 TL’ye abonelik gerçekleştirilebiliyor. GAİN içeriklerinin bir kısmı her zamanki gibi ücretsiz izlenebiliyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Galatasaray 15 23
9. Adana Demirspor 16 23
10. Karagümrük 16 22
11. Antalyaspor 16 21
12. Sivasspor 15 19
13. Giresunspor 16 19
14. Kayserispor 16 19
15. Altay 16 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 15 15
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Getafe 17 12
19. Cádiz 16 12
20. Levante 17 8