LEYLA DEMİR-EMRE KUNDA SKANDALI BÜYÜYOR!

#Etkileyici’nin 3 ve 4’üncü bölümleri Pazar günü yayınlandı. Linç kültürüne ve şiddetin görünmeyen yüzüne dair nokta atışı detaylar, toplumun güvenini kazanmak için yapılan kimi zaman samimi, kimi zaman mecburi hamleler, iki genç insanın geçmişinden bugüne taşıdığı karanlık gerçekler ve çok daha fazlası ile #Etkileyici yine tartışma yarattı.

@demirdenleyla geçtiğimiz haftaki avukat görüşmesi sırasında yaptığı yayınla herkesin desteğini yeniden kazanmıştı. Ancak bu, temsilcisi olduğu ruj markası ile işbirliklerini sürdürmeye yetmedi ve markanın güvenin kazanıp birlikte planladıkları lansman partisinin iptalini engelleyebilmek için Leyla’nın yaratıcılığını kullanması gerekti. Hazırladığı video ile binlerce kadının katıldığı bir hareket başlatmayı başaran ünlü influencer, Emre Kunda cephesinin son andaki hamlesiyle yine şaşkına döndü.

Emre Kunda ise iletişim danışmanlarının yönlendirmesiyle, Leyla’nın tarafını tutan kadınların güvenini tekrar kazanmak için bir bağış kampanyası başlattı. Gönülsüz bir şekilde katıldığı kampanyanın beklenen sonucu vermesinin yanı sıra Kunda, büyük maçta son anda attığı golle de taraftarın gözünde adeta efsaneleşmeyi başardı. Ancak babasıyla yaşadığı gergin dakikalar geçmişine ışık tutarken, biraz erken gelen “kutlama” partisinde yaşananlar da, ünlü futbolcunun tarafında hayatın o kadar da parlak olmayabileceğini gösterdi.

Aslıhan Malbora ve Bertan Asllani’nin başarılı oyunculukları, her olayın bambaşka sonuçlar doğurduğu çok katmanlı senaryosu ve özgün görselliği ile #Etkileyici kısa sürede GAİN izleyicisinin favorileri arasına girmeyi başardı.

Her Pazar GAİN’de iki bölüm halinde yayınlanan dizinin yönetmenliğini Hande Türkel’in, yapımcılığını Murat Cemcir’in üstleniyor. Çarpıcı senaryosu ise Murat Kepez ve Zeynep Koçak imzasını taşıyor.

Paylaşılamayan bir sosyal medya hikayesi

Etkileyici, ismi popüler futbolcu Emre Kunda ile bir skandala karışan influencer Leyla’nın, toplum ve basın tarafından linçe uğramasını konu ediniyor. Emre Kunda’nın geri adım atmamasıyla büyüyen olaylarla haksızlığa uğrayan Leyla, yaşadığı linç karşısında korkup geri adım atmayarak kendi bildiği yolu savunuyor ve toplumun ona dayattığı kadın rollerini reddederek kendi tarzında mücadele etmeyi seçiyor.

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