Laz kapital serisi ayrıksı yayınları’nda

“Karl Marx Trabzon’da doğsaydı” fikrinden yola çıkarak mizah ve senaryo yazarı, yönetmen Yılmaz Okumuş’un Karadeniz şivesiyle yazdığı “Laz Kapital” serisi yeniden okurlarla buluşacak. Serinin ilk kitabı eylül ayında Ayrıksı Yayınları’ndan tekrar yayımlanacak.

İnce İnce Yasemince, Kaygısızlar, Çiçek Taksi gibi dizilerin senaryo yazarı olarak tanınan; Gırgır, Leman ve Penguen gibi mizah dergilerinde karikatüristlik yapmış Yılmaz Okumuş’un hayatın farklı alanlarından süzdüğü konuları, Karadeniz’in kendine özgü şivesi ve düşünce tarzıyla ele aldığı Laz Kapital serisi daha önce okurlar tarafından beğeniyle okunmuştu. Okumuş’un, Karl Marx'ın Das Kapital'indeki tüm karmaşık ekonomik ve toplumsal terimleri popüler kültürden yola çıkarak ilk defa 2006 yılında Karadeniz şivesiyle okurlara sunduğu Laz Kapital serisi güncellenerek Ayrıksı Yayınları’ndan yeniden basılacak.

Edip Cansever’in, "Biz aykırıya, ayrıntıya, ayrıksıya, azınlığa tutkunuz," dizelerinden esinlenen yayın çizgisiyle yayın hayatına adım atan Ayrıksı Kitap, Laz Kapital serisinin ilk kitabı “Laz Kapital 1”i eylül ayında okurlarla yeniden buluşturacak.