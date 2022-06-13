Lagün kitap günleri binlerce okuru ağırladı

Küçükçekmece Belediyesi, Atakent Menekşe Parkı’nda düzenlediği ‘Lagün Kitap Günleri’yle 8 gün boyunca kentte; birçok yazar, şair ve siyasetçiyi sevenleri ve okurlarıyla bir araya getirdi. Adeta bir kitap şöleni atmosferinde gerçekleştirilen Kitap Günleri’ni binlerce okur ziyaret etti.

36 stantla 80 yayınevinin yer aldığı Lagün Kitap Günleri’nde okurlara binlerce kitapta indirim uygulandı. Küçükçekmece’de ilk kez gerçekleştirilen Kitap Günleri, organizasyonu ve yeşil alanları ile sunduğu ferah ortamla kitapseverlerin uğrak noktası oldu.

“Bizi yalnız bırakmayan tüm İstanbullulara teşekkür ederim”

Kente ve kentliye yakışır etkinlikleri Küçükçekmecelilerle buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizen Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bu etkinlikte şairler, yazarlar, siyasetçiler ve gazetecilerle bir araya geldik. Okurlar, sevdiği isimlerle tanışma imkânı buldu. Bir hafta boyunca Lagün Kitap Günleri, doldu, taştı. Küçükçekmeceliler ve kitapseverler bizi asla yalnız bırakmadı. Bu organizasyonu, önümüzdeki yıllarda da geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Lagün Kitap Günleri’ni ziyaret eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Birbirinden ünlü kalemler söyleşi gerçekleştirdi

Edebiyat ve siyaset dünyasının ünlü kalemlerini ağırlayan Lagün Kitap Günleri’nde Gazeteci- Yazar, Belgesel Yönetmeni Nebil Özgentürk, Gazeteci-Yazar Ayşe Kulin, CHP İstanbul Milletvekili Siyasetçi-Yazar Yunus Emre, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktad Kadıoğlu, Meteoroloji Mühendisi Bünyamin Sürmeli, Şair Murat Menteş, Yazar Mehmet Erte, Gazeteci Yazar Barış Terkoğlu, Yazar Sami Menteş ve daha birçok konuk söyleşiler gerçekleştirdi.

İmza günleri, yazar buluşmaları, atölyeler yapıldı

Alandaki imza stantlarında söyleşi sonrası sevdiği yazarlarla tanışan vatandaşlar, kitaplarını imzalattı. Yayınevlerinin Lagün Kitap Günleri için yaptığı özel indirimlerle okurlar kitaplara uygun fiyatlarla ulaşma imkânı buldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kitap şenliği boyunca çocuk ziyaretçilerde kişisel gelişim atölyelerinde keyifli saatler geçirdi.