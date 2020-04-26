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LA CASA DE PAPEL’İN YARATICISI ÁLEX PINA’NIN YENİ DİZİSİ WHITE LINES’TAN İLK GÖRÜNTÜLER

WHITE LINES 15 MAYIS 2020 CUMA TÜM DÜNYAYLA AYNI ANDA NETFLIX’TE YAYINA GİRİYOR

LA CASA DE PAPEL’İN YARATICISI ÁLEX PINA’NIN YENİ DİZİSİ WHITE LINES’TAN İLK GÖRÜNTÜLER

WHITE LINES 15 MAYIS 2020 CUMA TÜM DÜNYAYLA AYNI ANDA NETFLIX’TE YAYINA GİRİYOR

26 Nisan 2020 Pazar 10:33
1597 Okunma
LA CASA DE PAPEL’İN YARATICISI ÁLEX PINA’NIN YENİ DİZİSİ WHITE LINES’TAN İLK GÖRÜNTÜLER
  • Yönetmen:Nick Hamm, Luis Prieto, Ashley Way ve Alvaro Brechner.
  • Yapımcılar: Yürütücü Yapımcıları Left Bank Pictures’tan (The Crown) Andy Harries ve Sharon Hughff.Diğer yapımcılar ise Chris Croucher, Álex Pina ve Cristina López Ferraz (La Casa de Papel).
  • Senarist: Álex Pina.
  • Kadro: Laura Haddock (Guardians of the Galaxy, Transformers: The Last Knight), Marta Milans (Shazam, The Pier), Juan Diego Botto (Good Behavior), Nuno Lopes (Saint George, Lines of Wellington), Daniel Mays (Line of Duty), Rogue One: A Star Wars Story), Laurence Fox (Victoria, Lewis) ve Angela Griffin (Turn Up Charlie, The Detail).
  • Manchester’lı efsanevi bir DJ’in İbiza’da gizemli bir şekilde kaybolmasından yirmi yıl sonra cesedi ortaya çıkar ve kız kardeşi bu olayın perde arkasını öğrenmek üzere bu güzel İspanyol adasına geri döner. Kardeşini bulmak adına yaptığı tüm araştırmalar bir yandan da onu herkesin hayatını yaşadığı bu adada kendi karakterinin karanlık taraflarıyla yüzleşmeye zorlayan ve heyecan verici dans kulüpleri ve yalanlarla dolu dünyaya bir yolculuğa çıkarır.
  • Çekimleri Haziran’da başlayıp Ekim’de tamamlanan White Lines, Mayorka ve İbiza adalarında çekildi.
  • Her biri 60 dakikadan oluşan 10 bölümlük dizi 15 Nisan, Cuma tüm dünya ile aynı anda Netflix’te yayınlanacak.

Son Güncelleme: 26.04.2020 10:42
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