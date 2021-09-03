La Casa De Papel’in 5. sezonunun ilk kısmı yayınlandı

Dizinin 5. sezonunun 5 bölümlük ilk kısmı, bugün izleyicilerle buluştu. İlk sezonu 2017 yılında yayınlanan ve ilk sezonunun ardından büyük bir popülerliğe kavuşan La Casa de Papel'in 5. sezonundan yeni bir video da paylaşıldı. Kısa sürede YouTube'da trendler sıralamasına giren video, 2,5 milyondan fazla izlendi.

Paylaşılan videoda dizinin yeni sezonunun ilk 15 dakikası ve ilk 4 sezondan kısa bir özet yer alıyor.

Sezonun ikinci kısmı ise yine beş bölümden oluşacak ve o da 3 Aralık 2021'de yayınlanacak.

Netflix, “Soygun sona eriyor” diyerek Profesör ve ekibinin sona yaklaştığını duyurmuştu. Dizinin 5. Sonunun ilk kısmı için tanıtımda, “Ekip 100 saatten uzun süredir İspanya Merkez Bankasında ve Profesör tehlikede. Üstelik yeni bir düşmanın nefesini enselerinde hissediyorlar. Artık karşılarında ordu var” ifadeleri kullanıldı.

Dizinin 5. Sezon ilk kısmının bölüm isimleri ve konuları da belli oldu. 5. sezon bölüm isimleri ve konuları şöyle;

1. Bölüm: Yolun Sonu

Profesör, Sierra ile yüzleşirken Tamayo orduyu göreve çağırarak müzakerelerde çıtayı yükseltir. Geçmişte Berlin ailesinden biriyle buluşur.

2. Bölüm: Reenkarnasyona İnanır Mısın?

Karşı koymak için bir fırsat yakalayan Arturo kişisel bir intikamın peşine düşer. Lizbon çok önemli bir şey keşfeder.

3. Bölüm: Hayat Dizisine Hoş Geldiniz

Sierra hem bir ihanet hem de acil bir durum yüzünden gafil avlanır. Ordu giderek yaklaşırken Palermo birliklerini harekete geçirir.

4. Bölüm: Cennette Bir Yer

Helsinki'nin hayatı tehlikededir. Hırsızlar gizli bir karşı saldırı planlar. Yıllar önce Berlin ve oğlu birlikte ilk soygunlarını gerçekleştirir.

5. Bölüm: Yaşanacak Hayatlar

Ateş hattının ortasında mutfakta mahsur kalan Tokyo, ilk aşkını ve Profesör'le ilk karşılaşmasını hatırlar.