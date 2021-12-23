La Casa De Papel'in yeni bölümleri İstanbul'da mı çekilecek?

İddialara göre ilk bölümünden bu yana başarıyla devam eden La Casa De Papel dizisinin ana hikayesi artık sona erdi. Ancak yapımcılar dizinin tüm dünyada gördüğü ilgiyi göz ardı etmediğinden bir şekilde projeyi devam ettirme kararında.

Dizinin yayıncısı Netflix de La Casa De Papel'den vazgeçmek niyetinde değil. Bu yüzden, dizinin ana hikayesi artık tamamlandığından akıllardaki proje karakterler üzerinden giderek La Casa De Papel'den yeni bir dizi ortaya çıkarmak.

Bunun resmi açıklaması dahi yapıldı. Bu açıklamada La Casa De Papel'den ortaya çıkarılacak yeni dizinin ana karakteri Berlin olacak. Berlin'in hikayesini anlatacak yeni dizinin bir kısmı ise İstanbul'da çekilecek.

"ARANIZDA YAŞAYAN İSTANBUL"

La Casa De Papel oyuncularının Türk oyunculara özel bir ilgisi olduğu da malum. Nitekim kısa süre önce dizinin oyuncuları Türk izleyicilere teşekkür etmek için kamera karşısına geçmişti. La Casa De Papel'in Berlin'i Pedro Alonso, Tokyo rolündeki Ursula Corbero ve Profesör'ü canlandıran Alvaro Morte, Türkiye'ye teşekkür videosu çekti.

Videoda çok önemli bir ayrıntı da vardı. Tokyo'yu canlandıran Ursula Corbero konuşmasında "Aranızda yaşayan İstanbul karakterine selam olsun" demişti. Corbero'nun bu cümlesi Türkiye'de çekilecek bölümlere ve dizide yer alacak "İstanbul" karakterine gönderme olarak yorumlandı.

Şimdi akıllardaki en önemli soru işareti bu iddianın gerçek olup olmadığı. Ve eğer gerçekse İstanbul'da çekilecek bölümlerde hangi Türk oyuncuların rol alacağı.