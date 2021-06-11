Kütüphane açık erişim sistemi 1 milyon kullanıcıya ulaştı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2019 Haziran ayında ücretsiz olarak hizmete sunulan açık erişim sistemi, 1 milyon kullanıcı sınırını aştı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan 10 bin 577 tez ve üniversite dergilerinde yayınlanan 8 binden fazla makalenin dâhil olduğu BUÜ açık erişim sistemi, son 5 ayda 1 milyon ferdî kullanıcıya hizmet verdi. 2021 yılı itibariyle Google Analytics’te de dizinlenen sistem, dünyanın her yerinden akademisyen ve öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor. BUÜ’de gerçekleştirilen akademik çalışmaları koruma altına almak ve bunları ücretsiz olarak bütün dünyayla paylaşmak için uluslararası standartlarda açık erişim sistemi kurduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bu çalışma sayesinde dünyanın her yerinden araştırmacıların üniversitede yapılan araştırmalara ücretsiz bir şekilde erişebileceğini vurguladı.

Üniversite bünyesinde yapılmış olan 10.577 tez ve üniversite dergilerinde yayınlanan 8 binden fazla makalenin veri girişlerini uluslararası veri standardı olan Dublin Core formatına göre açık erişim sistemine yüklediklerini açıklayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bu makalelerin 2 bin 300 adedi ise uluslararası arşiv standartlarına göre dijitalleştirilerek Sisteme dâhil edildi. Makaleler, dünyada şu anda sadece Bursa Uludağ Üniversitesi açık erişim sisteminde bulunuyor.2021 yılından itibaren Google Analyticsde de dizinlenen sistemimiz, son beş ayda dünyanın farklı yerlerinden yaklaşık 1 milyon kullanıcı tarafından ziyaret edildi. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.