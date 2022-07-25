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Kutsal topraklardan Diyarbakır’ın ilk kafilesi döndü
Diyarbakır’da pandeminin bitmesiyle beraber Medine’ye bayramdan önce giden ilk hacı kafilesi döndü.
Kültür Sanat 25.07.2022, 16:03
Diyarbakır’da pandeminin bitmesiyle beraber Medine’ye bayramdan önce giden ilk hacı kafilesi döndü.
2 yıl aradan sonra pandeminin bitmesiyle Diyarbakır’dan kutsal topraklar olan Medine’ye giden ilk hacı kafilesi bayramın ardından döndü. Havalimanında yoğun ilgile aileleri tarafından karşılanan kafile mutluluk gözyaşları döktü.
Hacılardan Niyazi Aydoğdu Bingöl, “Gençlerimize sesleniyorum, gençken gitmek lazım yaşlı adam yapamıyor” dedi.