Kütahya’da yabancı uyruklu öğrencilere yönelik ’bez bebek yapımı’ kursu

Kütahya’da sanatçı Şaziye İlgün’ün, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencilerine yönelik düzenlediği ’bez bebek yapımı kursu’ ilgi görüyor.

Kütür ve Turizm Bakanlığı bez bebek sanatçısı Şaziye İlgün, kursa bayan öğrencilerin yanı sıra erkek öğrencilerin de katıldığını ifade etti. Geleneksel kıyafetlerle süslenen bebeklerin büyük rağbet gördüğünü belirten İlgün, "Burada Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) işbirliği ile misafir öğrencilere bebek yapımı kursu veriyorum. Erkek ve bayan öğrencilere geleneksel sanatımızı öğretiyorum. Başta Endonezyalı, Somalili, Afganistanlı ve Senegalli kursiyer öğrencilerimizin geleneksel sanatımıza düşkünlüğü bizleri sevindiriyor. Kursiyerlerimizin el becerileri çok iyi. Kendilerine bir kez gösterip tarif etmem yeterli oluyor. Kursiyerlere burada maskot şeklinde bebekler yaptırıyorum. Kursta bayan erkek ayrımı yapmıyorum. Bez bebek yapımı kursuna özellikle erkek öğrenciler daha çok ilgi gösteriyor. Bebeklerin üzerine el emeği göz nuru olan başta bindallı ve tefe başı gibi yöresel kadın kıyafetlerinin minyatürünü işliyoruz. Kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler ülkelerine döndüklerinde inşallah birer kültür elçimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Bebek yapım kursunun gruplar halinde devam edeceğini belirten İlgün, kursta yapılan eserlerin sanatseverlerin de beğenisine sunulacağını kaydetti.

’Bez bebek yapım kursu’na katılan TÖMER öğrencileri, kendilerine sanatını öğreten Şaziye İlgün’e teşekkür ederek, kursu başarıyla tamamlamayı hedeflediklerini anlattılar.