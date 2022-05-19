Kütahya’da renkli bayram

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından çelenk sunulması ile başladı.

Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen programda Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Daha sonra Ada stadında Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Güler’in gençleri ve halkı selamlaması ile devam eden törende günün anlamı ve önemini belirten konuşmayı Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Mehmet Demiralp yaptı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler, günün anlam ve önemi ile ilgili şiirler okudu.

Halk Oyunları gösterilerinin ardından, Karate okulu, minderde güreş ve okçuluk gösterileri gerçekleşti.

Halk oyunları gösterileri sırasında bir öğrencinin ayağından çıkan ayakkabısını öğretmeni giydirirken, efe kıyafetli kadınlar da törene damgasını vurdu.

Programda okullarda dereceye giren sporcu öğrencilere madalyaları takdim edildi.

Törene İlçe Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz yanı sıra, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Karlı, İlçe Jandarma Komutanı Selahi Kayar, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Mehmet Demiralp, daire amirleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.