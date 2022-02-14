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Kütahya Koleksiyonu Nida Olçar Sergisi, TBMM Başkanı Şentop’un katılımıyla açıldı

Merhum Sıtkı Olçar ve kızı Nida Olçar’ın Kütahya Koleksiyonu Nida Olçar Sergisi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Şentop, “Sıtkı Olçar, ’Çininin Picasso’su’ ve ’Çini Dervişi’ olarak anılmıştır. Çiniciliğe farklı bir boyut katarak hem kendi isminin hem de memleketi Kütahya’nın dünyaca bilinmesini, tanınmasını sağlamıştır” dedi.

Kültür Sanat 14.02.2022, 16:18
Kütahya Koleksiyonu Nida Olçar Sergisi, TBMM Başkanı Şentop’un katılımıyla açıldı

Merhum Sıtkı Olçar ve kızı Nida Olçar’ın Kütahya Koleksiyonu Nida Olçar Sergisi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Şentop, “Sıtkı Olçar, ’Çininin Picasso’su’ ve ’Çini Dervişi’ olarak anılmıştır. Çiniciliğe farklı bir boyut katarak hem kendi isminin hem de memleketi Kütahya’nın dünyaca bilinmesini, tanınmasını sağlamıştır” dedi.

Dünyanın en önemli çini sanatçılarından biri olarak kabul edilen, Unesco Yaşayan İnsan Hazinesi Ödüllü Sıtkı Olçar ve çini sanatçısı kızı Nida Olçar, ortak bir sergiyle İstanbullularla buluştu. İstanbul Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde açılan sergi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un katılımıyla açıldı. Serginin açılışına Mustafa Şentop ile birlikte, sanat camiasından pek çok kişi katıldı. Merhum Sıtkı Olçar’ın, “Çininin Picasso’su” ve “Çini Dervişi” olarak anıldığını ifade eden Şentop, kızının da ustasından devraldığı meşaleyi yeni nesillere aktaracağına inandığını söyledi.

“Kültür dünyamıza bir armağan daha sunmuş oluyoruz”

Kadın sanatçılar tarafından güzelleştirilen kültür dünyamıza bir armağan daha sunulmuş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Mustafa Şentop, “Dolmabahçe Sanat Galerimizde, 4-13 Şubat tarihleri arasında, seramik sanatının öncülerinden ve zirve isimlerinden merhum Füreya Koral’ın sergisi vardı. Bugün ise Dolmabahçe Sanat Galerimizde, 14-21 Şubat tarihleri arasında, Anadolu çini sanatının genç ve özgün isimlerinden Sayın Nida Olçar’ın ’Kütahya Koleksiyonu’ndan eserleri halkımızın ve sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. Böylece milletimizin bedii zevk dünyasına katkıda bulunan kadın sanatçılarımızın penceresinden güzelleşen kültür dünyamıza bir armağan daha sunmuş oluyoruz” dedi.

“Sıtkı Olçar, Çininin Picasso’su” ve “Çini Dervişi” olarak anılmıştır”

Dünyanın en önemli çini sanatçısı Unesco Yaşayan İnsan Hazinesi Ödüllü Sıtkı Olçar’ın önemli eserlere imza attığını vurgulayan Şentop, “Bugün buluşma vesilemiz, sergimizin adını taşıdığı, Sayın Nida Olçar’ın ’el aldığı’ sevgili babası ve ustası, ünü ülkemizin sınırlarını aşan hünerli eli Sıtkı Usta’yı hayırla yad ediyorum. Ulusal ve uluslararası sergilerde vefatına kadar 67 kişisel sergiyle ülkemize hizmet etmiş, Kütahya’nın medarı iftiharı merhum Sıtkı Olçar, çini sanatında kendi tarzını oluşturmuş ve ünü sınırlarımızı aşmış nadir sanatçılarımızdandır. 2008 yılında ’UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi’ ödülünü alan merhum Sıtkı Olçar, ’Çininin Picasso’su’ ve ’Çini Dervişi’ olarak anılmıştır, anılmaktadır. Bazıları onu Kütahya’da çini sanatını ayağa kaldıran usta olarak anar ve anlatır. Bunun bir sebebi kendine ve sanatına ilham veren çiniciliğin merkezi Kütahya’dan hiç kopmamasıdır. Merhum Sıtkı Olçar da bu sanatın gelişiminde kilit bir isim olarak yer almıştır. Çiniciliğe farklı bir boyut katarak hem kendi isminin hem de memleketi Kütahya’nın dünyaca bilinmesini, tanınmasını sağlamıştır. Bu vesileyle İznik, Kütahya ve Türkiye’yi başarılarıyla temsil edecek, nice yeni evlatlarımızın yetişmesini sağlayacak ve çini geleneğimizi çağdaş formlarla gelecek nesillere aktaracak bütün sanatçılarımıza selam ediyorum” diye konuştu.

“Ustasından devraldığı bu meşaleyi elden ele yeni nesillere aktaracağına hiçbirimizin şüphesi yok”

Nida Olçar’ın, ustası Sıtkı Olçar’dan aldığı eğitimi modern sanatla buluşturarak çok farklı formlarda başarılı eserler ortaya çıkardığını aktaran Şentop, “Beş yaşından itibaren Sıtkı Usta’nın rahle-i tedrisinde yetişmiş, kendi tabiriyle eski ham maddelerle sanatını icra eden; kaz kanadı fırça ve toprak boyadan vazgeçemeyen, pergelin sabit ayağı gibi bin asır önceki geleneğe bağlı ama yeni ve modern çizgilerle çalışan sanatçımız Sayın Nida Olçar Hanımefendi’nin, ustasından devraldığı bu meşaleyi elden ele yeni nesillere aktaracağına hiçbirimizin şüphesi yok. Bin yıllık çini geleneğimizi modern zevkle tekrar yorumladığı; sefertasları, keşkülü fukaralar, şifa kapları ve zarif objeler, bugünden itibaren, iki hafta boyunca meraklıları tarafından Dolmabahçe’de gezilebilecek” ifadelerini kullandı.

Geleneksel çini formuyla modern çizgilerin harmanlanmasıyla ortaya çıkan eserlerin yer aldığı serginin 25 Şubat’a kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi.

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