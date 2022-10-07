’Kütahya Çinisinde Büyük Zafer’in 100. Yılı Sergisi’ açıldı

Kütahya’da, ’Kütahya Çinisinde Zafer’in 100. Yılı Sergisi’ açıldı.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan ’Milli mücadele ve zaferin 100. yılı’ temalarının işlendiği sergide, kursiyerler ve usta öğreticiler eserlerini sergiledi.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü usta öğretici ve kursiyerler tarafından hazırlanan ’Milli mücadele ve 100. yıl’ temasının işlendiği Kütahya çinileri halkın beğenisine sunuldu.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü’nün Ispartalılar Konağı’ndaki ‘Kütahya Çinisinde Zaferin 100’ncü yılı’ adlı sergide bir araya gelen protokol üyeleri, eserleri yakından incelendi. Usta öğreticiler tarafından tasarımdan üretime kadar çalışmalarının üstlendiği ve nakış nakış işlenen çini eserler, büyük beğeni topladı.

Programda konuşan Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli, “Uzun araştırma ve çalışmalar sonucunda milli mücadele ruhunun çini ile buluşturulan Zaferin 100’ncü yılı temalı sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Kütahya Olgunlaşma Enstitümüz ciddi anlamda emek harcıyorlar. Bu emek Kütahya’ya ait değerlere farkındalığın artırılması hem de kısmen unutulmaya yüz tutmuş emeğe dayalı sanata ve zanaatkara dayalı eserlerin gün yüzüne çıkarılması gibi bu anlamda ciddi faaliyetleri var. Malumlarının olduğu üzere bu yıl 30 Ağustos Zaferimizin 100’ncü yılıydı ve ciddi bir çalışma yaptılar ve 100’ncü yıl ruhunun çini ile birleşmesini ile gelecek kuşaklara anı olarak yer alması için emek harcadılar. Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Kütahya için bir şans ve bu şansı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bize ait olanı, Kütahya’ya ait olanı ulusala ve dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Bu anlamda Kütahya Olgunlaşma Enstitümüzün tüm çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkürlerimi ifade ediyorum" diye konuştu.