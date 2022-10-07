’Kütahya Çinisinde Büyük Zafer’in 100. Yılı Sergisi’ açıldı

Kütahya’da, ’Kütahya Çinisinde Zafer’in 100. Yılı Sergisi’ açıldı. Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan ’Milli Mücadele" ve "Büyük Zafer’in 100. Yılı’ temalarının işlendiği sergide, kursiyerler ve usta öğreticiler eserlerini sergiledi.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü usta öğretici ve kursiyerleri tarafından hazırlanan ’Milli Mücadele ve 100. Yıl’ temasının işlendiği Kütahya çinileri halkın beğenisine sunuldu.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünün Ispartalılar Konağı’ndaki ‘Kütahya Çinisinde Zafer’in 100’üncü Yılı’ adlı sergide bir araya gelen protokol üyeleri, eserleri yakından incelendi. Usta öğreticilerin tasarımdan üretime kadar çalışmalarını üstlendiği ve nakış nakış işlenen çini eserler, büyük beğeni topladı.

Programda konuşan Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli, “Uzun araştırma ve çalışmalar sonucunda Milli Mücadele ruhunu çini ile buluşturulan ’Zafer’in 100’üncü Yılı’ temalı sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Kütahya Olgunlaşma Enstitümüz ciddi anlamda emek harcıyor. Kütahya’ya ait değerlere farkındalığın artırılması hem de kısmen unutulmaya yüz tutmuş emeğe dayalı sanata ve zanaatkara dayalı eserlerin gün yüzüne çıkarılması gibi bu anlamda ciddi faaliyetleri var. Malumlarının olduğu üzere bu yıl 30 Ağustos Zaferi’mizin 100’üncü yılıydı ve ciddi bir çalışma yaptılar ve 100’üncü yıl ruhunun çini ile birleşmesi ile gelecek kuşaklara anı olarak yer alması için emek harcadılar. Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Kütahya için bir şans ve bu şansı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bize ait olanı, Kütahya’ya ait olanı ulusala ve dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Bu anlamda Kütahya Olgunlaşma Enstitümüzün tüm çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkürlerimi ifade ediyorum" diye konuştu.