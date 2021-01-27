Kuşadası’nda mezar taşları müzesi açılacak

Osmanlı Dönemi’ne ait eserlerin teşhir edilmesinin planlandığı ’Adalızade Mezar Taşları Sergi Reyonları Projesi’ hayata geçiriliyor. Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği’nin girişimi ve Kuşadası Belediyesinin katkılarıyla hayata geçirilen proje için ilk adım Kuşadası Belediyesi tarafından atıldı ve zemin çalışması başladı.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek olan örnek proje ile gelecek nesillere önemli kültürel mirasların aktarılması hedefleniyor. Proje kapsamında, Kuşadası Adalızade Mezarlığı’ndaki Osmanlı Dönemi tarihi mezar taşları sergi reyonlarında teşhir edilecek, gezi ve seyir terasları yapılacak, taşların üzeri kaplanacak.

Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz, örnek projenin zemin çalışmalarının Kuşadası Belediyesi tarafından başlatıldığını söyledi. Katkılarından dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür eden Ökçesiz, projenin Kuşadası Belediyesi Etüd-Proje Müdürlüğü ve Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği tarafından birlikte hazırlandığını ve Kuşadası Belediye Meclisi ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından da onaylandığını söyledi. Katkılarından dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür eden Ökçesiz, ’Adalızade Mezar Taşları Sergi Reyonları Projesi’ resmen başladı. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kepçelerle zemin düzenleme çalışması yapıldı. Birkaç gün sürmesi beklenen zemin düzenleme ve tesviye çalışmasından sonra proje devam edecek. Osmanlı dönemi tarihi mezar taşları inşallah bu proje ile sergi reyonlarında teşhir edilecek, levhalandırılacak, gezi ve seyir terasları yapılacak, taşların üzerileri kaplanacak. Mezarlığımızda Osmanlı Dönemi’ne ait tescilli 521 mezar taşımız var. Mezar taşlarımızın en eskisi 450, en yenisi ise 125 yıllık. Projemiz üç ana bölümden oluşuyor“ diye konuştu.