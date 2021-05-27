Kuş cennetindeki eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor

’Kuş cenneti’ olarak bilinen Sultansazlığı Milli Parkı’ndaki eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

Kayseri’de Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinin oluşturduğu üçgen içerisinde bulunan, 428 doğal bitki türünün ve 301 kuş türünün sayıldığı Sultansazlığı Milli Parkı’nda bulunan eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Sindelhöyük Fatih Mahallesi Muhtarı Ahmet Sınırtepe, park içerisinde eskiden yerleşim yeri olarak kullanılan Kilis, Bozla, Daşlı ve Salkım Adaları’nda yer alan, hazine avcılarınca tahripte edilen yerlerin onarılması için yardım istedi.

Sınırtepe, "Buralar milli parklardır. Buralarda eski zamanlar da yaşam olmuş. Mesela Kilis adası, Bozla, Daşlı Ada ve Salkım’da daha öncelerde yaşam varmış. Ben çobanlık yaptığım zamanda görmüştüm. Kilis Adasına Karapınar’dan olukla beraber su gelmiş. Lakin vatandaşlar buraları ektiğinde oluğuda sökmüşler. Buralar Milli Parklardan dolayı meşhur ama tarihçesi bilinmiyor. Ayrıca hazine avcıları tarafından da baya tahrip edilmiş. Buraların tarihinin tanınması amacıyla Arkeologlar tarafından incelenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.