Küre Dağları Milli Parkında tahnit müzesi kuruldu

Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Bartın’ın Ulus ilçesinde Doğa Bilim Merkezi-Tahnit Müzesi ve Orman Okulu kuruldu.

1998 yılında Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Avrupa Ormanları’nda korumada öncelikli alanlardan birisi olarak seçilen ve 2000 yılında Milli Park ilan edilen Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Bartın’ın Ulus ilçesinde Doğa Bilim Merkezi- Tahnit Müzesi ve Orman Okulu kuruldu.

Türkiye’nin ilk Pan Park’ı olan Küre Dağları Milli Parkı sınırları içindeki Ağaköy’de inşaatına Mayıs 2021’de başlanan “Doğa Bilim Merkezi- Tahnit Müzesi ve Orman Okulu” projesi tamamlanmasının ardından kapılarını ziyaretçilerine açtı.

3 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan merkezde içlerinde Küre Dağları Milli Parkında yaşam süren türlerinde bulunduğu 70 adet hayvan tahniti sergileniyor.

Doğa Bilim Merkezi- Tahnit Müzesi ve Orman Okulu bünyesinde; 300 metrekarelik kapalı alan, üç büyük iki küçük salon, Panoramik Tahnit Merkez, endemik bitkiler odası, idare odası, kafe, mutfak, sergi alanı, sunum odası, mescit, köy ürünleri satış merkezi, lavabolar ve bin metrekarelik araç parkı ve çocuk parkı bulunuyor.

Merkezle ilgili bilgiler veren Küre Dağları Milli Park Müdürü Ali Bozkurt, “Küre Dağları Milli Parkımız Avrupa’da 100 sıcak noktadan birisi olup Türkiye’deki 9 sıcak noktadan birisidir. Küre Dağları Milli Parkımız Pınarbaşı, Azdavay, Ulus, Amasra ve Arıt bölgelerini kapsayan geniş bir alanda bulunmaktadır. Bu alanlara ziyaretçi merkezleri yaparak alanların faaliyetleriyle ilgili faaliyetler yapmaktayız. Ağaköyü ziyaretçi merkezimiz Ulus ilçesine 8 km mesafede, Pınarbaşı, Azdavay ve Ulukaya-Drahna bölgesinin yol ayrımında bulunmaktadır. Bu alana eski bir okulu ziyaretçi merkezi haline getirdik. Bu alanlarda yaptığımız tahnitlerde şimdiye kadar elde ettiğimiz 70 tane tahnitimiz bulunmaktadır. Gelenlerin ilgisini çekmekte bu alanımız. Burayı bir orman konseptinde yaptık gelenlere aynı atmosferi sağlasın bakımından bu şekilde yapmış olduk” dedi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve protokol üyelerinin katılımıyla açılışı yapılan merkez bölge halkının da beğenisini kazandı.

Küre Dağları Milli Parkı’nı gezecek turistlerin uğrak noktalarından biri olacak merkezde aynı zamanda öğrencilere de doğa ve yaban hayatı konularında eğitimler verilecek.