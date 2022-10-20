Küratör Nedir? Küratörler Ne İş Yapar?

Küratör Nedir?

Çağdaş sanat, sanat tarihi, vizyon, estetik ve perspektif gibi alanlarda uzmanlaşmış kişilere Küratör denir. Günümüzde daha çok sanatçılarla iç içe çalışarak sunulacak eserlerin sergilenmesini düzenleyen, müzelerin dekorunu oluşturan ve ziyaretçiler için uygun sergi ortamını hazırlayan kişiler için Küratör kelimesi kullanılmakta. Oldukça geniş bir iş tanımına sahip olan küratörün alt başlıkları şu şekilde:

1- Sanat danışmanı.

2- Sanat İşletmecisi (Yöneticisi)

3- Bilirkişi

4- Medya organizatörü

Küratör Ne İş Yapar?

Küratör, resim sergisi, fotoğraf sergisi ve müzelerin açılışından kapanışa kadar olan süreci organize eder. Örneğin yeni bir sergi açılacağı zaman, fotoğrafların / resimlerin, heykellerin veya eser olarak nitelendirilmiş her objenin bulunacağı pozisyonu, sırasını küratörler belirler. Hangi resim girişte ve yan yana olacağına da onlar karar verir. Eserlerin üzerine vuracak ışığın, yansıtılan sesin, bulunduğu mekanın duvar renginin, odanın vereceği kokunun ölçümünü ve ayarlanmasını yine Küratörler karar verir. Sergi metni oluşturarak sanatçının sergiyi oluşturmasındaki temel anlamını da küratöryel metodolojik şekilde ifade eder.

Küratörler, basın mensuplarıyla iletişime geçerek açılacak müze ve sergi hakkında detaylı bilgiler verir. Yazdığı haber bültenleri, mail yoluyla televizyon kanallarına, dergilere ve ilgili medya kurumlarına iletir. Konuk listesi oluşturmak, müzayedelere katılmak, sanat eserlerini satın alacak kişilerle görüşme sağlamak, müze için sanat eseri satın almak ve sanatçılarla bir araya gelerek ilgi çekici yeni sergiler düzenlemek de küratörlerin görev ve sorumlulukları arasında yer alır. Küratör, sanatçıların sergilerini açmaları konusunda onlara yol gösteren bir kılavuz niteliği taşır.

Nasıl Küratör Olunur?

Ülkemizde vakıf ve devlet üniversitelerinde Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bağlı Sanat Yönetimi bölümü, Küratörlük alanında öğrenci mezun etmkte, sergi, galeri, müze ve tiyatro gibi sahne sanatları alanlarında çalışma olanakları sunmaktadır. Alternatif olarak iletişim fakültelerinden, radyo-tv-sinema bölümünden, resim ve heykelcilik gibi bölümlerden mezun olanlar, bu mesleği icra edebilir.

Küratör mesleğini icra etmek için sanat tarihi ve fotoğraf, heykel ve resim, işletmecilik ve aynı zamanda iletişim gibi güzel sanatlar hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

Küratör olmak isteyenlerin okuyabileceği üniversite bölümlerinden bazıları şunlardır: Sanat (ve Kültür) Yönetimi, Sanat Tarihi ve Müzecilik, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Heykel ya da Resim Bölümüdür.