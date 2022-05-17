Kur’an kursu öğrencilerine ’Workshop’ çalışması

Manisa İl Müftülüğü Yiğitbaş Gençlik Merkezi ve Kur’an kursunda ilk kez bir ressam tarafından "Workshop" (Atölye) çalışması gerçekleştirildi.

Manisa İl Müftülüğünün organizasyonuyla Iraklı Ressam Waled Hassan Al Shammari tarafından gerçekleştirilen workshop çalışmasına kurs öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Manisa İl Müftülüğü Yiğitbaş Gençlik Merkezi ve Kur’an Kursu öğretmeni Mukaddes Dilbaz, tarihi binada gençlerin dini eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda özellikle hafta sonları estetik ve dini terimlerle, tahsiniyatla hayata bakış açılarına yön vermeye çalıştıklarını kaydetti. Genelde musiki, solfej, hüsn-ü hat ve kalemle kareografi eğitimi çalışmaları yaptıklarını ifade eden Dilbaz, öğrencilerin İslam’ın estetik yönünü keşfetmelerini önemsediklerini ve bu yönde eğitim çalışmaları tertiplediklerini vurguladı. Dilbaz, “Manisa’da sanat ve musikide öne çıkan değerle gençleri bu tarihi mekanda bir araya getiriyoruz. Ailesiyle 9 yıl önce Irak’tan Manisa’ya gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinde resim sergisi açmış olan ressam Waled Hassan Al Shammari’yi öğrencilerimizle bir araya getirmek istedik. Tarihi binada İl Müftümüz Mustafa Soykök, müftü yardımcımız Sevinç Tepekaya ile öğrencilerimize yapmaya çalıştığımız workshop Türkiye’de çok nadir yapılan bir çalışmadır diye düşünüyorum. Ressamımız sürrealist bir örnek gösterecek ve Kabe-i Muzazzama’yı burada resmedecek. Sadece bakmak ile görmenin arasındaki farkındalığı gösterecek” dedi.

“Türkiye’de Kur’an kurslarında ilk kez bir workshop”

İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en büyük özelliğinde değer üretebilmesi olduğunu kaydeden Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, sanat, estetik, musiki, resim ve şiir gibi bütün sanatsal faaliyetlerin insanın bu özelliğiyle ilgili olduğunu söyledi. Manisa İl Müftülüğü Yiğitbaş Gençlik Merkezi ve Kuran Kursunda gençlere yönelik çok değişik kursların verildiğini kaydeden Müftü Soykök, “Gençlerimiz önümüzü aydınlatıyor, onların sanata ilgi ve alakaları bizim için büyük önem arz ediyor, bizleri de teşvik ediyor. Bu yöndeki çalışmalarımız artarak devam edecek. Bugün Yiğitbaş Gençlik Merkezi ve Kur’an kursumuz binasında ressam Waled Hassan Al Shammari’yi misafir ediyoruz. Öğrencilerimize yönelik workshop çalışması sergileyecek. Yeryüzünü yaşanabilir ve sanatsal hale getirmek bizim elimizde, gençlerimiz bizden daha güzel dünyayı güzelleştirecekler” diye konuştu.

Ressam Waled Hassan Al Shammari’nin workshop çalışmasında Kabe-i Muzazzama’yı resmetmesinin Kur’an kursları içerisinde bir ilk olacağını vurgulayan Müftü Soykök, “Bir Kur’an kursumuzda, diyanet gençlik merkezimizde böyle bir sanatsal etkinliğin gerçekleştirilmesi, özellikle üniversite seviyesindeki öğrenci kız arkadaşlarımızın bu çalışmada yer alması bir ilk teşkil ediyor. Örnekler ile gerek Manisa’mızda ve gerekse de diğer illerimizde bu güzel örneğin yaşamasını diliyoruz” dedi.

Bağdat Güzel Sanatlar Enstitüsü mezunu olduğunu ifade eden Iraklı Ressam Waled Hassan Al Shammari ise Manisa’ya ailesiyle birlikte 9 yıl önce geldiğini ve buraya yerleştiğini söyledi. Akrilik boya ile tuval üzerine her türlü resim çalışması yaptığını belirten Ressam Shammari, Bağdat ve 2’si Ürdün’de olmak toplamda 3 kişisel sergi açtığını belirterek, “Ayrıca 9 adet karma sergi gerçekleştirdim. Bunlardan 5’ini Suriye’de, Dubai, Kanada ve Amerika ile Manisa’da da birer sergi açtım. Manisa’da 2 yıldan bu yana da mülteci öğrencilere yönelik eğitim veriyorum. Evde eşim ve 3 kızım benim gibi ressam ve uluslar arası düzeyde tanınırlıkları ve çeşitli sergileri var. Ailecek ressamız, resim yapmayı seviyoruz, resim bizim yaşam tarzımız” dedi.