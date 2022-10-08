Künefenin içerisindeki altını bulmak için kıyasıya yarıştılar

6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde vatandaşlar künefenin içerisindeki gram altını bulabilmek için birbirleriyle yarıştı. Yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen ve bu sene teması ’Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak’ olarak belirlenen 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, dün Merkez Park’ta başladı.

Künefe yarışmasına hücum ettiler

Festivalde stant açan tatlıcı Halil Yıldızoğlu ise ‘Gram altınlı künefe yarışması’ düzenledi. Büyük bir tepside hazırlanan künefe önce şerbeti döküldü, ardından katılımcılar eldiven takıp künefeyi yemeye başladı. Vatandaşlar gram altını bulabilmek için adeta savaş verdi. Yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Konya’dan düğün için geldi, altını kaptı

Yarışmada Konya’dan düğün için Adana’ya gelen Ali Acar gram altını künefenin içerisinde buldu ve altının sahibi oldu. Acar, “Konya’dan düğün için gelmiştim. Künefe de en sevdiğim tatlılardan bir tanesi. Yarışmayı duyunca koşup geldim. Düğünün altını da çıkmış oldu” dedi.

Tatlıcı Halil Yıldızoğlu ise her sene farklı bir yarışma yaptıklarını, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek, “Bu sene ‘Gram altınlı künefe yarışması’ yaptık. Herkes adeta birbiriyle savaştı. Güzel oldu ve Konya’dan gelen bir kişiye altın çıktı. Hayırlı, uğurlu olsun. Seneye çok daha farklı yarışmalar olacak inşallah” diye konuştu.