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Kumanova’dan Zeytinburnu’na bir Rumeli delikanlısı Arif Şentürk

Sanat hayatının 50 yılını Zeytinburnu’nda geçiren kültür hazinesi Arif Şentürk, 81 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı vefatının ardından 2013 yılında Zeytinburnu Kültür Yayınları’ndan çıkan; “Kumanova’dan Zeytinburnu’na Bir Rumeli Delikanlısı” isimli sözlü tarih çalışmasını ise sevenlerine hatıra olarak bıraktı.

Kültür Sanat 18.02.2022, 09:53
Kumanova’dan Zeytinburnu’na bir Rumeli delikanlısı Arif Şentürk

Sanat hayatının 50 yılını Zeytinburnu’nda geçiren kültür hazinesi Arif Şentürk, 81 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı vefatının ardından 2013 yılında Zeytinburnu Kültür Yayınları’ndan çıkan; “Kumanova’dan Zeytinburnu’na Bir Rumeli Delikanlısı” isimli sözlü tarih çalışmasını ise sevenlerine hatıra olarak bıraktı.

Rumeli türküleriyle herkesin beğenisini kazanan Arif Şentürk 81 yaşında hayatını kaybetti. Ömrünün 50 yılını Zeytinburnu’nda geçiren Arif Şentürk’ün Kumanova’da başlayıp Zeytinburnu’nda şekillenen hayatı Yazar Süleyman Şenel tarafından kaleme alındı. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan kitap; Sanatçı’nın Yeşiltepe’deki evinde yapılan geniş bir söyleşiyle şekillendi. Sözlü tarih olarak adlandırılan çalışmada tüm anlatılanlar; fotoğraf, gazete kupürü, afiş, ilan, kaset ve plak gibi görsel belgelerle zenginleştirildi.

Eser 9 ayda tamamlandı

Rumeli’nin Arif Ağası olarak da bilinen Sanatçı’nın hayatı; Balkan topraklarından ızdırap, gözyaşı, hasret ve çilelerle kalkıp da Türkiye yollarına düşen neslin bir başka yönden de Şentürk Ailesi’nin akılda kalan varoluş mücadelesinin gizli kalmış köşe taşlarını kapsıyor. Eser, Arif Şentürk ile yapılan onlarca görüşme ile elde edilen belge ve bilgilerle 9 aya yayılan bir zaman dilimi içerisinde basıma hazır hale getirildi.

Arif Şentürk’e 50. sanat yılı hediyesi

3 bölümde kurgulanan kitapta ilk bölüm; ‘Kumanova Yılları’na ayrılırken, ikinci bölümü ‘Eski Zeytinburnu’, üçüncü bölüm ise 1970’lerin ortalarında başlayan ve bugünlere kadar uzanan sanat hayatının anlatıldığı ‘Anılar’ başlığı altında toplandı. Kitap, bu mücadele içinde yeni yeni gelişen ve büyüyen Zeytinburnu topraklarının, belleklerde kalan yakın dönem tarihi ve sanatının zirvesine ulaşan bir kültür-sanat adamının rengârenk hayatından ibretlik izlerde gizli. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’ndan 2013 yılında çıkan bu kitap, 81 yıllık ömrünün beşte dördünü Zeytinburnu topraklarında geçiren Arif Şentürk’e Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’nın 50. Sanat yılında sevenleri adına sunduğu mütevazı bir armağan olma özelliği taşıyor.

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