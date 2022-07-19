Kültürlerin buluştuğu şehir: İnegöl

35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen çadır etkinlikleri, farklı yörelere ait kültürleri İnegöl’de buluşturdu. Protokol üyeleriyle birlikte çadır etkinliklerini ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrimiz göçlerle oluşmuş bir şehir. Hepimiz bir şekilde bu şehirde buluştuk. Kültürlerimizi de birbirimize aktaralım, tanıtalım istiyoruz. Bu bir zenginliktir” dedi.

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali dahilinde Kültür Park içerisinde kameriyeler bölgesinde kurulan farklı yöreler ait etkinlik çadırları, Türkiye’nin dört bir yöresine ait kültürleri bir araya getirdi.

2 dernek çadırı ziyaret edildi

Belediye Başkanı Alper Taban, her akşam farklı derneklere ait çadırları ziyaret ederek kültür buluşmalarında yer alıyor. Pazartesi akşamı da Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte etkinliklerini sürdüren çadırları ziyaret ederek renkli görüntülerin yaşandığı yerel derneklerin çadırlarında yaşanan coşkuya ortak oldu. Kafkas Folklor ve Kültür Derneği ile Muş İlder çadırlarına ziyarette bulunuldu. Renkli görüntülerin yaşandığı çadır ziyaretlerinde yerel oyunlar sahnelenip yöresel ikramlarda bulunulurken, ayrıca festivale katkı veren derneklere plaketler takdim edildi.

“Bu bir zenginliktir”

Çadır ziyaretleri sırasında kalabalık vatandaşlara hitaben konuşmalar yapan Belediye Başkanı Alper Taban, birlik beraberliğin önemine ilişkin mesajlar verdi. Taban, “Kültür festivalimizin amaçlarından biri de bu. Kültürlerimizi tanıtmak, farklı kültürlerin birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak. Bu amacı hem şehir içinde hem de şehir dışında yapıyoruz. Aramızda Mitroviça’dan misafirlerimiz var. Kardeş şehrimiz. Burada bizim kültürlerimizi görüyor ve tanıyorlar. Dün Bulgaristan’dan bir heyetimiz vardı, Bosna’dan heyetlerimiz geliyor, Melikgazi Belediyesi’nden misafirlerimiz geldi. Nihayet itibariyle şehrimiz göçlerle oluşmuş bir şehir. Hepimiz bir şekilde bu şehirde buluştuk. Kültürlerimizi de birbirimize aktaralım, tanıtalım istiyoruz. Bu bir zenginliktir” dedi.

20 hemşehri derneğinin festival dahilinde yapılan çadır etkinliklerine katıldığını hatırlatan Başkan Taban, “Böylesine birlik beraberlik içerisinde, coşkuyla kucaklaşmak bizleri mutlu etti. Pandemi sürecinde birbirimizden ayrı kaldık. Bu uzaklıktan sonra 35. Kültür Sanat Festivalimizi başlattık. 20 ayrı hemşehri derneğimiz de bu festivalde etkinliklere katılarak renk kattı. Ben katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Özellikle yerel derneklerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.