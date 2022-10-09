Kültürler buluşması gibi sünnet düğünü

Manisa’nın Kula ilçesinde uluslararası ticarette önemli bir marka haline gelen Çeçen Mermer’in sahibi Ahmet Öksüz’ün oğulları için düzenlediği sünnet merasimi renkli görüntülere sahne oldu. Gündüz programında sünnet çocukları ve davetliler mehteran takımı eşliğinde şehir turu atarken, akşam programında da yaren ekibi ve kafkas gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde hizmet veren ve uluslararası ticarette önemli bir marka haline gelen Çeçen Mermer’in sahibi Ahmet ve eşi Cemile Öksüz, oğulları 5 yaşındaki Hüseyin Hilmi ve 12 yaşındaki Abdülhakim için sünnet merasimi düzenledi. Yurt dışından uluslararası ticarette önde gelen firma sahiplerinin de katıldığı sünnet merasiminde, 30 kişilik Turgutlu İstiklal Mehteran Takımı’nın gösterisi de büyük beğeni topladı. Kula’nın örf ve adetleri dolayısıyla mehteran takımı eşliğinde sünnet çocukları ilçe merkezinde gezdirilirken, sünnet merasimi de renkli görüntülere sahne oldu.

Sünnet merasiminin akşam programı ise yoğun bir katılımla gerçekleşti. TOME Düğün Salonu’nda ikram edilen yemeğin ardından başlayan merasimde, TGRT Haber Programcısı Emekli Müftü Hasan Yavaş dua etti. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Cemile-Ahmet Öksüz çifti sünnet çocukları Hüseyin Hilmi ve Abdülhakim ile salona giriş yaptı. Turgutlu İstiklal Mehteran Takımı’nın gösterisiyle başlayan programda, katılımcılar ve mehter takımı uzun süre marşlar söyledi. Büyük bir coşkuya ev sahipliği yapan merasim sahipleri de mehteran takımı eşliğinde söylenen marşlara katıldı. Mehter takımının ardından sahne alan Kula’nın en eski yaren ekibi olan Kula Yaren Ekibi de bir gösteri yaptı. Paşabeyi, Harmandalı, Aydın Zeybeği ve Gerizlerbaşı zeybeklerini oynayan yarenler, daha sonra Kula’ya özgü türküleri seslendirdi. Yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce misafirin katıldığı sünnet merasiminde, Kula’nın tanıtımı da yapılmış oldu.

Yaren ekibi gösterisinin ardından da kafkas ekibi sahne aldı. Hareketli parçalarla sünnet merasimine katılan misafirlere unutulmaz bir gece yaşatan kafkas ekibi, sergilediği performanslarla büyük beğeni topladı. Kula’da nadir rastlanan bir organizasyona imza atan kafkas ekibi, uzun süren gösterisinin ardından katılımcıları kendine hayran bıraktı.

Programa katılan Türkiye Gazetesi Dağıtım Direktörü Yusuf Yalçın, sünnet çocuklarına hediye takarak sünnet sahipleri Cemile ve Ahmet Öksüz çiftini kutladı.

Sünnet merasimi dolayısıyla Kula’nın örf, adet ve geleneklerini tanıtma fırsatı bulduklarını dile getiren sünnet çocuklarının kirvesi Çeçen Mermer Genel Müdür yardımcısı Ubeydullah İldeniz; " Yeğenlerimiz Abdülhakim ve Hüseyin Hilmi Öksüz’ün sünnet merasimlerini gerçekleştiriyoruz. Bu sayede uzaktan ve yakından, gerekse yurt dışından katılan misafirlerimizin ayaklarına sağlık. Davetimize icabet eden herkese çok teşekkür ederiz. Bu sünnet merasimi nedeniyle de dışarıdan gelen misafirlerimize Kula’nın örf, adet ve geleneklerini de tanıtmış olduk. Emeği geçen bütün herkese, icabet eden herkese çok teşekkür ederiz, herkesin ayaklarına sağlık. Herkesin çocuklarının mürüvvetlerini de görmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Çeçen Mermer Sahibi Ahmet Öksüz ve eşi Cemi Öksüz’ün evlatları Hüseyin Hilmi ve Abdülhakim için düzenlediği gece programına, Türkiye Gazetesi Dağıtım Direktörü Yusuf Yalçın, Türkiye Gazetesi Manisa Bölge Temsilcisi Baharettin Altuntaş, TGRT Haber Programcısı Emekli Müftü Hasan Yavaş, siyasiler, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri ve davetliler katıldı.