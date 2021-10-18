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Kültür ve Turizm Bakanlığından turizme katkı sağlayacak adım

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye turizmine katkı sağlaması amaçlanan toplantıda 10 kamu taşınmazı için firmalardan teklif aldı.

Kültür Sanat 18.10.2021, 13:07
Kültür ve Turizm Bakanlığından turizme katkı sağlayacak adım

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye turizmine katkı sağlaması amaçlanan toplantıda 10 kamu taşınmazı için firmalardan teklif aldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2021/1" kapsamında toplantı düzenlendi.

Müzakerede firmalar Balıkesir, Artvin, Bursa, Kars, Kayseri, Kütahya, Ordu ve Uşak illerindeki 10 kamu taşınmazı için teklif verdi.

Yatırımcıların yatırımlarının ardından toplam bin 514 yatak kapasiteli 10 konaklama tesisi Türkiye turizmine kazandırılacak.

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