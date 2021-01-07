Kültür ve Turizm Bakanlığından somut olmayan kültürel miras için tanıtım filmi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ile somut olmayan kültürel miras alanında gerçekleştirdiği çalışmalara yönelik tanıtım filmi hazırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Türkiye’de Somut Olmaya Kültürel Miras” adlı kısa film, Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün “https://aregem.ktb.gov.tr/TR-281038/turkiye39de-somut-olmayan-kulturel-miras-tanitim-filmi-.html” internet adresinde yayımlandı. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan tanıtım filminde Türkiye’nin UNESCO listelerine kayıtlı somut olmayan kültürel miras unsurları ile geleneksel sanatların icracısı olan sanatçılar ve koruma bilincini kuşaktan kuşağa aktarmak amacıyla yapılan çalışmalardan örneklere yer verildi.

Türkiye, UNESCO listelerine son olarak minyatür sanatı ve geleneksel zeka ve strateji oyunu olan “mangala/göçürme”yi kaydettirmişti. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye’nin listelere kayıtlı 20 kültürel değeri bulunuyor.