Kültür ve Turizm Bakanlığından Dünya Romanlar Günü’ne özel konser

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dünya Romanlar Günü’nü düzenleyeceği özel bir konserle kutlayacak.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce CSO Ada Ankara Ana Salon’da düzenlenecek konser, Orhan Şallıel’in şef ve sanat yönetmenliğinde sahnelenecek. Rubato grubuna İstanbul Strings Orkestrası’nın eşlik edeceği Dünya Romanlar Günü Özel Konseri, bireysel performansların yanı sıra danslarla da renklenecek. Konserde solist Şennur Dinleyen, perküsyon sanatçısı Volkan Çanakkaleli, keman sanatçısı Turay Dinleyen, Kaşık Mustafa olarak tanınan Mustafa Uysal gibi çok sayıda sanatçı da sahne alacak. Roman kültürünün tüm zenginliklerinin bir arada olacağı konser, 7 Nisan saat 21.00’de sanatseverlerle buluşacak.