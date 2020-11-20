Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bir AVM kütüphanesi daha

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin 4’üncü alışveriş merkezi kütüphanesini okurlarıyla buluşturacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılışını yapacağı Akyaka Park AVM Kütüphanesi İstanbul Ümraniye’de hizmete sunulacak.

Ankara’da Nata Vega Outlet AVM, Subayevleri Vega AVM ile Eskişehir’de Vega Outlet AVM Kütüphanelerinin ardından alışveriş merkezlerinde okurların hizmetine sunulan 4’üncü kütüphane olacak olan Akyaka Park AVM Kütüphanesinin açılışı 21 Kasım saat 13.30’da yapılacak.

Edebiyat ve sanat içerikli etkinliklere, söyleşilere, imza günlerine, müzik performanslarına ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak olan İstanbul Ümraniye’deki Akyaka Park AVM Kütüphanesi, 252 metrekare alanda, 5 bin eser ile hizmet verecek. Okuma alışkanlığını desteklemek amacıyla alışveriş merkezi kütüphanesinden ödünç alınan kitaplar, başka bir AVM kütüphanesine iade edilebilecek.

Kütüphaneleri çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların olduğu her noktaya ulaştırarak kültür hayatına katkı sağlayan Bakanlık, 2020 yılı sonunda AVM Kütüphanesi sayısını 8’e ulaştıracak. Alışveriş merkezlerinde kütüphane sayısını daha da yükseltmeyi hedefleyen Bakanlık, 25 AVM yönetimi ile de görüşmelerini ayrıca sürdürüyor.

20 milyonun üzerinde kitap ve 57’si gezici olmak üzere bin 264 kütüphane ile okuma kültürünün yurt genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları da sürdüren bakanlık kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması, benimsetilmesi, bilgiye erişimin yaygınlaştırılması, kültür ve fikir ürünlerinin derlenmesi ile koruma altına alınması ve toplumun hizmetine sunulması misyonuyla önemli projelere de imza atıyor.

Klasik kütüphane mekanlarının dışında havaalanı, gar ve alışveriş merkezi kütüphaneleri ile çok farklı alanlara da ulaşmaya başlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, hizmete sunduğu AVM kütüphaneleri ile yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek ve okuma kültürü oluşturup okuma oranlarını artırma hedefinin yanı sıra alışveriş merkezlerinin de bu konudaki sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine fırsat sağlıyor.