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Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Müzik emekçilerimiz için ’Müzik Susmasın’ sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor”

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ’Müzik Susmasın’ projesi kapsamında müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Kültür Sanat 02.06.2021, 02:10
Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Müzik emekçilerimiz için ’Müzik Susmasın’ sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor”

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ’Müzik Susmasın’ projesi kapsamında müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Müzik emekçilerimiz için ’Müzik Susmasın’ sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız" denildi.
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