Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Şırnak’ta ziyaret ve açılışlara katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaret, inceleme ve bazı açılışlarda bulunmak üzere geldiği Şırnak’ta yaptığı konuşmada, "Şırnak ve 9 ile pozitif bir ayrımcılık yapıp öncelikli il olarak daha hızlı hizmet gitmesini sağlayacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve kamu kurum müdürleri karşıladı. Bakan Ersoy, Vali Pehlivan, Başkan Yarka ve beraberlerindeki heyet ile birlikte Cizre’deki temasların ardından Şırnak merkeze geldi. Şırnak Valiliğini ziyaret eden Bakan Ersoy burada Şeref Defterini imzaladı. Valilik makamında yapılan görüşmede Şırnak’ta yatırımlar başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak Valilik bahçesinde bulunan gezici kütüphane tırı, Çanakkale Savaşları mobil müze tırı ve Türk Dil Kurumu kitap tırını gezdi. Bakan Ersoy gezileri sırasında karşılaştığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak’ta yoğun temaslarda bulunduklarını söyledi. Bakan Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kurumlarla ilgili başlamış olan projeleri ve başlayacağımız projeleri geziyoruz. Kararlarımızı aldık ve hızlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Öncellikle Vakıflar Genel Müdürlüğümüze bağlı iki tane yatırım vardı. Cizre Kırmızı Medrese bitme aşamasına geldi. Bu sene sonuna kadar Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Kırmızı Medrese restorasyon çalışmasını tamamlayıp, ilgili kurumumuza teslim edecek. Külliye Cami vardı, onun yatırımında küçük bir sıkıntı oluşmuştu müteahhitten kaynaklı, onu da bu hafta çözüyoruz. Hızlı bir şekilde kalan kısmını da tamamlayıp, 2021 yılı içerisinde hizmete alacağız. Şırnak’ta kütüphanemiz var. Daha önce hasar görmüştü, 4 bin 600 metrekare bir alan üzerinde 3 bin metrekare kapalı alanı olan kütüphane ve Kültür Merkezini sıfırdan yapma kararı aldık. Projelendirme ve ihale kısmını ağustos ayına kadar hızlı bir şekilde tamamlama kararı aldık. Ağustos ayı itibariyle ihalesini yapıp 2022 yılında hizmete açacağız. Cizre ilçemizde de bir kütüphane projemiz var. Mart ayı içerisinde projesi ve ihalesi hazır olacak. 2022 yılında Cizre Kütüphanesini de hizmete alacağız. Cizre İçkalede de çok detaylı bir kompleks var. O kompleks kapsamında da bir müze kompleksi oluşturuyoruz. Onunda projesi tamamlandı. İhalesini yapıp 2022 yılında onu da tamamlayacağız. El Cezeri Bilim ve Teknoloji Müzesi olacak içinde. Yine Arkeoloji Müzemiz, Kent Müzemiz ve Etnografı Müzemizden oluşacak şekilde bir Müze Külliyesi olarak hizmet verecek. Bakanlığımızın başlattığı mobil tırlar projesi var. Pandemi ile endeksli olanları getirebildik. Gezici kütüphane tırı, Çanakkale Savaşları mobil müze tırı ve Türk Dil Kurumu kitap tırını getirdik. Bunlar uzun bir süre burada kalarak vatandaşlara hizmet verecekler. Şırnak ve 9 il daha programımıza aldık. Artık bundan sonra düzenli bir şekilde ziyaret edeceğiz. Eksiklerini Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Valimiz ve Belediye Başkanımız olarak hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Bu illere pozitif bir ayrımcılık yaparak öncelikli il olarak daha hızlı hizmet gitmesini sağlayacağız. Kararını aldığımız yatırımların uygulamasını da hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak Belediye Başkanlığı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Halk Kütüphanesi, Şırnak Zin Çocukevi ve AK Parti İl Başkanlığı, Şırnak Özel Harekat Şube Müdürlüğü ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.