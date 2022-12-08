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TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel : “Girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için, gençlerin elinden tutmalıyız”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz."
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz."
Kültür Sanat 08.12.2022, 22:23
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz."