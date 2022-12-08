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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz."

Kültür Sanat 08.12.2022, 22:23
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz."

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