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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2022 yıl sonu hedefimizi 50 milyon turist, 44 milyar dolar olarak tekrar yukarı yönlü revize ettik."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2022 yıl sonu hedefimizi 50 milyon turist, 44 milyar dolar olarak tekrar yukarı yönlü revize ettik."

Kültür Sanat 27.10.2022, 17:49
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2022 yıl sonu hedefimizi 50 milyon turist, 44 milyar dolar olarak tekrar yukarı yönlü revize ettik."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2022 yıl sonu hedefimizi 50 milyon turist, 44 milyar dolar olarak tekrar yukarı yönlü revize ettik."

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