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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Biz kendi inisiyatifimizle Rusya tarafından nükleer silah kullanımı ihtimaline ilişkin hiçbir şey söylemedik" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her şeyden önce ülkesinin çıkarlarını esas alan güçlü bir lider" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zor ancak tutarlı ve güvenilir bir partner" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2022 yıl sonu hedefimizi 50 milyon turist, 44 milyar dolar olarak tekrar yukarı yönlü revize ettik."
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2022 yıl sonu hedefimizi 50 milyon turist, 44 milyar dolar olarak tekrar yukarı yönlü revize ettik."
Kültür Sanat 27.10.2022, 17:49
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2022 yıl sonu hedefimizi 50 milyon turist, 44 milyar dolar olarak tekrar yukarı yönlü revize ettik."