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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Finansal İstikrar Komitesi İkinci Toplantısına İlişkin Basın Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Türk sanat müziğinin duayen bir ismini daha kaybetmenin derin üzüntüsüyle Devlet Sanatçımız Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’ya Allah’tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.&quo
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Türk sanat müziğinin duayen bir ismini daha kaybetmenin derin üzüntüsüyle Devlet Sanatçımız Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’ya Allah’tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
Kültür Sanat 23.12.2021, 10:14
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Türk sanat müziğinin duayen bir ismini daha kaybetmenin derin üzüntüsüyle Devlet Sanatçımız Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’ya Allah’tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."