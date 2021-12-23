Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Türk sanat müziğinin duayen bir ismini daha kaybetmenin derin üzüntüsüyle Devlet Sanatçımız Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’ya Allah’tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.&quo

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Türk sanat müziğinin duayen bir ismini daha kaybetmenin derin üzüntüsüyle Devlet Sanatçımız Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’ya Allah’tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."