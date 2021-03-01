Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Özellikle sinema konusunda ortak iş birliğinin artırılması gerekiyor”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Özellikle sinema konusunda ortak iş birliğinin artırılması gerekiyor. Türkiye biliyorsunuz dünyada dizi film ihracatında ikinci sırada ve çok deneyimli. Hem bakanlığımız hem sektörümüz bu konuda çok deneyimli” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan 1. Kültür Karma Komisyon Toplantısı gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığının binasında gerçekleşen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov katıldı. Toplantı sonrasında iki ülke arasında protokol imzalandı.

Toplantı sonrası konuşan Bakan Ersoy, Azerbaycanlı Bakan Anar Kerimov’un atandıktan sonraki ilk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirmiş olmasından dolayı kendisine teşekkür ederek, “Biz de ilk ziyarette iade-i ziyarette bulunacağız. Hem de Karabağ’ı ziyaret edeceğiz” dedi.

Azerbaycan’ın Ermenistan ile yapmış olduğu savaşta vermiş olduğu şehitler için Allah’tan rahmet diliyen Bakan Ersoy, “Kendilerine de bahsettiğim gibi en büyük tesellimiz Karabağ’ın işgalden başarılı bir operasyonla kurtarılmış olması. Başarılı bir operasyonla Azerbaycan kendi göbek bağını kendi kesti. O da bizim en büyük tesellimiz en büyük mutluluğumuz” şeklinde konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan arasında ezelden beri gelen kültürel tarihi mirasın olduğuna değinen Bakan Ersoy, “Ortak kültürümüz var. Ortak gastronomimiz var. Bunların ikili ilişkilerle iki bakanlığın öncelikli konuları oluyor zaten, geliştirilmesi. Bu bağlamda yapmış olduğumuz Kültür Karma Komisyonunda bundan sonra atacağımız iş birliklerinin de üzerinde çalışılmasının sonuçlanması açısından da çok faydalı oldu” diye konuştu.

Bakan Ersoy, özellikle sinema konusunda ortak iş birliğinin artırılması gerektiğini belirterek, “Türkiye biliyorsunuz dünyada dizi film ihracatında ikinci sırada ve çok deneyimli. Hem bakanlığımız hem sektörümüz bu konuda çok deneyimli. Ayrıca restorasyonlar konusunda Türkiye çok yoğun restorasyon yapan bir ülke. Hem ülke sınırları içinde hem ülke dışında. Onlarla ilgili deneyimlerimizi de Azerbaycanlı kardeşlerimiz ile paylaşacağız. Deneyimlerimizi onlara aktaracağız. 2020 yılında yapılan vize muafiyeti anlaşmasının iki ülke arasındaki ziyaretin artmasında çok faydalı oldu. Aralık ayında bir kademe daha arttırılarak kimlikle ziyaret aşamasına da geldi. Bu tarz ilişkilerin artırılması bu tarz protokollerle iki ülke arasındaki ülke içindeki bir seyahatmiş gibi olması gereken yere gelmesi bizi sevindiriyor. Bundan sonra bunu kültürel faaliyetlerimize yaptığımız yatırımlarla artırıp kardeşliğimizi bütün dünyaya tek dilden, ortak dilden duyurmak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov ise Türkiye’ye yapılan ziyaretin çok büyük bir önemi olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

“İş birliğimizin güçlendirilmesi için yeni geniş bir ekiple Türkiye’deyiz ve sayın bakan sizin de söylediğiniz gibi birçok alanlarda iş birliğimizi güçlendirme azmindeyiz ve niyetindeyiz. Hem sinema, müze, kütüphaneler, tiyatro ve müzik sayesinde tecrübe değiş tokuşu çok önemli Azerbaycan için. Aynı zamanda kapasitelerin güçlendirilmesi zannediyorum hem Türkiye için hem Azerbaycan için bu çok faydalı bir seferdir. Bundan sonra da bizim kültürel medeniyet sahnesinde iş birliğimiz hem iki taraflı hem de uluslararası teşkilatlarda kurumlarda Azerbaycan Türkiye iş birliği çok önemlidir.”