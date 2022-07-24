Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Alanya’da incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Alanya’daki tarihi ve turistik yerleri gezerek incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere hafta sonu Alanya’ya geldi. İnceleme gezisine, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, Alanya Kalesi Kazı Başkanı Osman Eravşar, Alanya Müze Müdürü Seher Türken eşlik etti.

İlk olarak Alanya Kalesi’ni gezen Demircan, yapılan yürüyüş yolları ile Alanya Kalesi’nin dünya standartlarının üzerinde bir tarihi mekan olduğunu söyledi. Daha sonra restorasyon yapılarak turizme kazandırılan Bedesten, Mutfak Kültür Evi ve Tarihi Süleymaniye Cami gezildi. Demircan, yapılan restorasyon çalışmalarını çok beğendiğini belirterek Alanya turizmine kazandırılan eserler için Başkan Yücel’e teşekkür etti. Teleferiğin manzarasını ve doğal yapıyı bozmadan yapılmasını çok beğendiğini vurgulayan Demircan, “Gerçekten şu görüntü çok güzel. Alanya’yı ve Alanya Kalesi’ni görmediysen bir eksiklik var demektir. Teleferik Alanya’ya yeni bir hava, yeni bir heyecan kattı.” dedi. Yenilenen yüzü ile Alanya Müzesi’ni gezen Bakan Demircan, uzmanlar tarafından müzede sergilenen eserler hakkında bilgiler aldı.

Alanya ve bölge turizmi hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Başkan Yücel, “Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan’ı Alanya’mızda ağırladık. Şehrimizin kültürel ve turistik birçok noktasını gezerek Alanya ve bölge turizmi üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Bakan Yardımcımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.