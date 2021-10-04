Kültür ve sanatın kalbi Yıldırım’da atacak

Yıldırım Belediyesi, “Gelin Tanış Olalım” sloganıyla ‘2021-2022 Kültür ve Sanat Sezonu’nu açtı.

Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki program, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun konferansı ile başladı. Ayrıca gazeteci Nihat Nasır, Dr. İbrahim İmran Öztahtalı ve Mustafa Baki Efe kitaplarını imzalayarak okuyucuları ile buluşurken, Yıldırım Meslek Edindirme Kursları’ndaki kursiyerler açılan stantlarda hünerlerini sergiledi. Programa Başkan Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil ÖZER, yazarlar, fikir adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

2021-2022 Kültür ve Sanat Sezonu programına katılan herkesi selamlayarak konuşmalarına başlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler Yıldırım Belediyesi olarak, bir taraftan şehrimizi kalkındıracak projelere imza atarken öte yandan vatandaşlarımız için daha kaliteli hizmetler üretecek çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bütün projelerimizi gerçekleştirirken, şehrin ana unsurunun beton binalar değil, insan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımız için gerçekleştirdiğimiz projeler bizi, kentsel dönüşüm projelerinden çok daha fazla heyecanlandırıyor. Bu kapsamda hizmete açmış olduğumuz ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane’mizde ayda 10 bini aşkın kişiye hizmet veriyoruz. Bu talep yeni kütüphaneleri ilçemize kazandırmamız gerekliliğini hissettirdi. Yıldırım’a iki yeni kütüphane daha kazandırıyoruz. Sadece ‘Yaz Spor Okulları’mızda 15 binden fazla çocuğumuzu sporla buluşturduk. Şimdi spor merkezlerimizi yaygınlaştırıyor, aynı zamanda çok daha verimli hâle getiriyoruz. Kurduğumuz 15 Kadın Girişimcilik Merkezi ve 7 Kadın Kooperatifi ile kadınlarımızın ekonomik hayatta çok daha fazla rol almalarına katkı sağlıyoruz. 2020 yılında oluşturduğumuz ‘Yıldırım İstihdam Merkezi’miz ile hem gençlerimize altın bilezik değerinde meslekler kazandırıyoruz hem de onları iş sahibi yapıyoruz. 2020’den buna 8 bin gencimizi iş öğreterek meslek sahibi yaptık. Yıldırım için, Yıldırım insanı için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bütün bu proje ve hizmetleri gerçekleştirirken ilçeye adını veren Yıldırım Bayezid Han’ın cesaretini, Çelebi Mehmed Han’ın firâsetini ve gönüllere taht kurmuş bir lider olan Emir Sultan’ın manevî şahsiyetini kendilerine rehber edindiklerini söyleyen Başkan Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimize yeni evler kazandırıyorsak, aslında maksadımız, onlara bir huzur ortamı kazandırmaktır. Yeni yollar açıyorsak, gayemiz, gönüllere ulaşıp onları tamir etmektir. İlçemize 1.5 milyon metrekare yeşil alan kazandırıyorsak, ümidimiz, çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm, gönüllerinde neşe oluşturmaktır. Tıpkı Sezai Karakoç üstadımızın ‘Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leylâ dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome’nin, Belkıs’ın. Boşunaydı saklamaya çalışmam, öylesine aşikârsın bellisin’ mısralarında olduğu gibi gün aşikâr olan merhamet medeniyetimizi ihya edecek gönüller inşa etmek için çalışıyoruz” sözlerini aktardı.

2021 yılının Yunus Emre yılı ilan edilmesiyle birlikte Yıldırım Belediyesi olarak Kültür ve Sanat Sezonu’nu “Gelin Tanış Olalım” sloganıyla açtıklarının altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Kendimizi, şehrimizi ve medeniyetimizi tanıma hususunda, adeta bir kültürel seferberlik ilan ediyoruz. Gönül coğrafyamızı tanımaya, değerlerimizi Yıldırımlılarla buluşturmaya çalışıyoruz. Beyt-i Makdis Akademisi ile birlikte Kudüs ve Filistin’i tanıdık. Şimdi Balkanlar Okumaları ile beraber coğrafyamızın yetiştirdiği değerlerle tanışmaya devam edeceğiz. Diğer yandan yaptığımız eğitim çalışmaları ve etkinliklerde de kadim geleneğimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Şunu da ifade etmek isterim ki, bugün olduğu gibi değerlerimizi sizinle buluşturmak bizim için bir misyon meselesidir. Pandemi sürecinde bu eğitimlerimizi sizlerle sanal ortamlarda buluşarak sürdürmüştük. Bundan sonraki süreçte inşallah bütün merkezlerimizdeki hizmetlerimizle, kültür sanat dünyamızda yeni ufuklar açacak çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.