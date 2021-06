"Kültür turizmi gelirlerinde hedef 5 yılda 20 milyar dolar"

Kültür turizmini değerlendiren TUTAP Başkanı Fikret Yıldız, "Türkiye kültür turizm gelirlerinin önümüzdeki beş yılda 20 milyar dolara kadar çıkacağını öngörüyorum" dedi.

Türkiye’nin dünya kültürel miras değerlerinin, UNESCO sürecindeki tanıtım çalışmalarıyla ilgili projeler yürüten Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP) Türkiye genelinde yapılacak bir foto safari organizasyonunu başlatıyor. Aynı zamanda Türkiye’de bulunan dünya kültürel miraslarını uluslararası turizm fuarlarında tanıtan platform, gerek yerel yönetimlerdeki UNESCO sürecinde, gerekse de bünyesinde bulundurduğu profesyonel ve amatör gönüllü turizm elçileriyle çalışma ve misyon üstlendiği belirtiliyor.

Türkiye’nin 18 UNESCO unsurunda gerçekleşecek foto safari heyecanının sürdüğünü belirten Türkiye Tanıtma Platformu Başkanı Fikret Yıldız, "Ülkemiz kültürel miras zengini bir ülke. Son yıllarda özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde, Kültürel Miras Turizminin artmasına yönelik çok önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Biz de platform olarak bakanlıkla yaptığımız özel bir protokol neticesinde üzerimize düşeni yapmak için hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Bakanlığımıza iki binin üzerinde görsel materyal teslim ettiğimiz gibi, 6 bölgeyi UNESCO aday unsuru yapmak konusunda başarılı bir süreci tamamladık" dedi.

Kültür turizminin genel turizm gelirleri içindeki payının yüzde 25’e çıkaracaklarını söyleyen Yıldız, "Pandemi kısıtlamalarının bitip normal sürece geçilince, Türkiye Kültür Turizm gelirlerinin, önümüzdeki beş yılda 20 milyar dolara kadar çıkacağını öngörüyorum. Şu anda Türkiye Turizm gelirlerinden yüzde 10 civarında pay alan Kültür Turizmi gelirleri, yüzde 25’lere kadar tırmanır. Çünkü şu an ülkemizde 18 UNESCO asıl unsur, 85 aday unsur, 6 yenilikçi şehir unsur ve 20 adet somut olmayan UNESCO kültürel miras unsuru bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda UNESCO’ya girecek onlarca yeni unsurumuzla beraber sayılar artacak. Bu dünya geneline bakınca inanılmaz bir zenginlik. Sahip olduğumuz kültürel değerler ve turizm kültürü olan bir ülke olarak, 20 milyar dolar gelir, Türkiye’nin her şehrinde turizm ve yılın on iki ayına yayılmış turizm sezonu kesinlikle bir hayal değil. Bana göre rasyonel bir hedeftir" şeklinde konuştu.

UNESCO Turkey Photo Safari Touristica Haziran sonunda Bergama’dan başlıyor

Türkiye Tanıtma Platformu’nun düzenlediği foto safari, Türkiye’de bulunan 18 UNESCO ana unsurunda yapılacak. Proje kapsamında fotoğraf tutkunları, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar 18 UNESCO ana unsurunda yarışacaklar. En iyi fotoğraflar seçilerek ödüllendirilecek. Organizasyon 29 Haziran 2021’de Bergama-Efes turu ile başlayacak ve Aralık ayına kadar devam edecek. 18 Ana unsuru görmek isteyen tüm fotoğraf tutkunları safariye katılabileceği belirtildi.